Budgetblog Jeltje: ‘Trendy de zomer in met een maxi jurk!’

Altijd op zoek naar trendy items voor een prikkie? Speciaal voor Flair deelt Jeltje voortaan alles over budgetmode én haar voordelige fashion finds. Deze week somt ze een aantal fantastische maxi jurken voor je op én geeft ze stylingadvies.

“De maxi jurk is een trend die we de afgelopen jaren steeds vaker zien in het straatbeeld. Een maxi jurk is een jurk die ongeveer tot je enkels valt. Superfijn als je nog geen bruine benen hebt, en dat maakt ‘m helemaal perfect voor de start van de zomer!

Catwalk

Waar het eerder vooral een jurk was die we als een soort bohemian hippie op het strand droegen, zien we ‘m nu in allerlei varianten voorbij komen op de catwalks van de grote designers. Geweldig aan zo’n lange jurk is dat je je eigenlijk gelijk gekleed voelt, omdat-ie toch vaak wat zwierig om je heen valt en dat geeft een op en top vrouwelijk gevoel.

Maar hoe style je zo’n maxi jurk nou eigenlijk?

Het is supertof om ‘m sportief te stylen en de jurk te dragen met een paar chuncky dad sneakers. Perfect voor naar een festival als je de hele dag gaat dansen! Ik draag op onderstaande foto een jurk van MS mode en sneakers van Bristol. De animal print is nog steeds een grote trend en ik vind het leuk om daar wat kleur bij te dragen, zoals deze gele sneakers.

Je kunt er ook voor kiezen om een wat meer romantische jurk te dragen van een wat dunnere zwierige stof met bloemen. Super vrouwelijk met pumps en perfect voor een trouwerij of avondje uit of juist stoer en trendy met een paar cowboy boots. Kortom, je kunt er alle kanten mee op! Ik heb leukste maxi jurken in allerlei varianten weer voor jullie op een rijtje gezet. En uiteraard weer lekker betaalbaar ;-)”

De tekst gaat verder onder de foto.

Van links naar rechts: Bonprix, €39,99 | VERO MODA via Wehkamp, €23,99 | Bristol, €34,99 | Zeeman, €9,99 | HEMA, €20 | whkmps’s Beachwave, €39,99 | Miss Etam via Wehkamp, €47,99

Outfit Jeltje: jurk met animal print (MS Mode, €39,99) en dad sneakers (Bristol, €34,99).

Over Jeltje van der Pol

Jeltje is modeontwerpster en styliste en heeft ruim 12 jaar ervaring bij diverse Nederlandse modemerken, van reguliere womenswear tot sportswear en plussizes. Ook wordt ze ingehuurd voor personal shopping of stijladvies. Op haar Instagram profiel @jel_nl laat ze zien dat mode voor de gemiddelde Nederlandse vrouw er ook leuk en trendy uit kan zien voor de kleinere portemonnee en maakt hierbij uitsluitend gebruik van betaalbare merken van Nederlandse bodem. Met verrassende looks, fashion finds, adviezen en accessoires.

