Aha, hieraan kun je zien dat je beha aan vervanging toe is

Iedere vrouw heeft er minstens één: een favoriete beha. En hoe graag we het ook zouden willen, gaat deze niet een leven lang mee. Maar wanneer is-ie écht aan vervanging toe?

Bandjes die continu van je schouders afschuiven, een beugel die uit de stof steekt en het gebrek aan haakjes: het zijn allemaal tekenen van een beha die de prullenbak in mag. Hij biedt namelijk geen steun meer, en da’s juist de reden dat je ‘m draagt, toch?

Hoelang?

Hoelang een beha meegaat, hangt af van een paar factoren. Zo speelt het bijvoorbeeld wel degelijk een rol waar je hem gekocht hebt en hoeveel je ervoor neergeteld hebt. Daarnaast speelt de manier van wassen een rol. Hoe je ervoor zorgt dat je ‘m niet verpest, lees je hier.

3 tekenen

We hebben al een paar dingen genoemd waaraan je kunt herkennen dat je beha aan vervanging toe is, maar zo zijn er nóg drie tekenen. Lees en check vooral de beha’s die je in de kast hebt liggen:

1. Te kleine of te grote cups

Net als de rest van je lichaam is het helemaal niet gek als je borsten veranderen. Ben je bijvoorbeeld veel afgevallen en is je buste daardoor geslonken, met als gevolg dat je beha te groot is geworden? Beloon jezelf dan met een paar nieuwe beha’s. Niets mis mee, toch?

2. Hij zit niet meer lekker

Zat-ie ooit als gegoten maar voel je ‘m nu de hele dag zitten? Jammer maar helaas, maar dat is het moment waarop je ‘m weg moet gooien. Een beha die aanvoelt als een tweede huid zit immers veel fijner!

3. Kapot

Zitten er gaten in, wordt de stof op bepaalde stukken dunner of springen de haakjes eraf? Dan is je beha écht aan het einde van zijn latijn.