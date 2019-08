Als je al van jongs af aan droomt van een grote bruiloft, heb je waarschijnlijk ook al helemaal in je hoofd hoe je trouwjurk eruit moet komen te zien. Die vind je natuurlijk in verschillende en uiteenlopende prijscategorieën, maar wat is een ‘normaal’ bedrag om uit te geven aan jouw outfit?

Wat je wil uitgeven én hoeveel je te besteden hebt, ligt natuurlijk volledig bij jou en je partner. Maar we kunnen ons voorstellen dat je best nieuwsgierig bent naar de gemiddelde prijs die bruiden voor hun trouwjurk neertellen. Komt-ie.

15 euro minder

In 2019 besteedt een Nederlandse vrouw gemiddeld 1.405 euro aan haar trouwjurk, zo blijkt uit onderzoek van ThePerfectWedding.nl. Dat is zo’n 15 euro minder dan een jaar eerder. Het team trekt deze conclusies na het analyseren van de budgetlijsten van 4.028 Nederlandse koppels die in het huwelijksbootje stappen.

Groningen

Aan het onderzoek hebben stellen uit heel het land meegedaan. De knappe koppen kunnen dan ook per provincie zeggen hoeveel er gemiddeld wordt uitgegeven aan een trouwjurk. In Groningen wordt bijvoorbeeld het meest besteedt aan een jurk, namelijk zo’n 1.843 euro. Friese bruiden zijn tevreden met een jurk van gemiddeld 1.157 euro.

Trouwjurk vs. pak

Over het algemeen wordt er dieper in de buidel getast voor een trouwjurk dan voor een pak. Het grootste verschil in budget is te zien bij Groningse bruidsparen. In die provincie wordt bijna twee keer zo veel uitgegeven aan een jurk (1.843 euro, dus) dan aan een trouwpak (917 euro). Het kleinste verschil is gemeten in Friesland; hier geven koppels zo’n 34 euro minder uit aan een pak dan aan de jurk.

Totale kostenplaatje

Hoeveel een bruiloft al met al ongeveer kost? Volgens de onderzoekers besteden Nederlanders er ongeveer 14.585 euro aan. Het grootste deel hiervan (44 procent) wordt uitgegeven aan de locatie en catering. Ook het uiterlijk van het bruidspaar is met 21 procent van het totaalbudget een flinke kostenpost; hiervan gaat bijna de helft op aan een trouwjurk.

Bron: ThePerfectWedding.nl | Beeld: Unsplash