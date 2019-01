Lifehack: met dit beautyproduct poets je met gemak vlekken uit suède

Als je een avondje bent wezen stappen op je suède schoenen of er een rondje mee door de regen hebt gelopen, is de kans groot dat er vlekken op zitten. Geen zorgen, want met een middeltje dat je waarschijnlijk gewoon in de badkamer hebt staan, boen je je suède items zo weer schoon.

Lees ook: Gemorst op je party-outfit? Zo krijg je de vlekken uit je kleding

Het klinkt als een lastige klus om vlekken uit suède te krijgen, maar blijkbaar hoeft het dus helemaal niet moeilijk te zijn. Als we Twitter mogen geloven, is micellair water namelijk de reddende engel.

Micellair water

Op social media laat een vrouw weten dat haar hoge hakken onder de vlekken zaten. Om die uit de suède stof te krijgen, is ze aan de slag gegaan met haar favoriete micellair water. Dit heeft ze met een watje op de vlekken gedept en uiteindelijk zijn de vlekken als sneeuw voor de zon verdwenen. Inmiddels is het trucje bijna 36.000 keer gedeeld en is ze lang niet meer de enige die op deze manier vlekken uit suède haalt. Toch écht het proberen waard, dus!

So cleaning suede heels with micellar water actually works🙌🏻 (allow how ratchet my heels were I’ve no idea how😭) pic.twitter.com/uqVhTM5Cvx — Katie Crooke (@katetillyrose) 25 januari 2018

micellar water has just took all the stains out my suede heels 🙀🙀🙀 everyone needs to try this pic.twitter.com/W89ozfd03q — kiera (@kieraohagan) 22 januari 2018

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: NSMBL | Beeld: iStock