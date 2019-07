Badpak of bikini? Met of zonder print? Dit zijn de trends van deze zomer

Nu de temperaturen het in Nederland toelaten en er misschien wel een zonvakantie op de planning staat, kan een trendy bikini of badpak natuurlijk niet ontbreken. Maar voor welke van de twee kies je deze zomer? En welke kleur is het populairst op dit moment?

Als je nog op zoek bent naar een bikini of badpak en geen idee hebt wat je wil, kan het best helpen om op de hoogte te zijn van de laatste trends. Online winkelcentrum beslist.nl helpt een handje en heeft uitgezocht wat onder meer de meest gewilde modellen, kleuren en prints zijn dit moment. Pak je je notitieboekje erbij?

Bikini of badpak?

Uit het onderzoek blijkt dat de ruffle bikini deze zomer het populairst is, gevolgd door de hooguitgesneden variant. Ook wordt respectievelijk veel gezocht op one shoulder-bikini’s en modellen met een high waist broekje. De top 5 wordt afgesloten door het badpak, waarnaar online maar liefst dubbel zo vaak naar gezocht wordt ten opzichte van 2015. Wat minder populair wordt volgens beslist.nl, is de traditionele bikini. De push up- en haltervariant zijn lang niet zo gewild als een aantal jaar geleden; we hebben liever een apart modelletje.

Lees ook

Met deze tips kun je jouw badkleding zo lang mogelijk mooi houden

Printje of niet?

Opvallen mag zeker deze zomer. We kiezen dan ook massaal voor badkleding met een opvallende print of kleur, zo blijkt uit dezelfde studie. De topkleur van dit moment is met stip rood, gevolgd door good old zwart, blauw, wit en roze. De prints die we veel terug gaan zien? Bloemen, streepjes, stippen en luipaardprint.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Beeld: iStock