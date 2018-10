Waarom Aziatische vrouwen massaal hun gezicht wassen met bruisend water

Vaak lijkt het alsof Aziatische vrouwen een bron van eeuwige jeugd gevonden hebben. Om het krijgen van rimpels zo lang mogelijk uit te stellen, blijven ze uit de zon en hebben ze meestal een uitgebreide beautyroutine. Maar wat blijkt? Er is al één simpel ding dat jij kunt veranderen om óók een egale huid te behouden. En dat heeft alles te maken met het water waarmee je je gezicht wast.

Lees ook: Drink je het best bruisend of plat water als je probeert af te vallen?

Hoewel de trend nu pas over lijkt te waaien naar de westerse landen, zouden Japanse vrouwen al jaren hun gezicht wassen met bruisend water. Jep, je leest het goed. Volgens Sodastream zou het zelfs de belangrijkste reden zijn waarom hun product – waarmee je koolzuur kunt toevoegen aan kraanwater – in Azië wordt verkocht.

pH-waarde

Waarom bruisend water gebruikt wordt om het gezicht te wassen? Als we de beweringen mogen geloven, irriteert het de huid minder dan kraanwater. Dat zou in eerste instantie te maken hebben met de pH-waarde. Kraanwater heeft namelijk een pH-waarde van 7, bruisend water van 5,5. Onze huid heeft dezelfde waarde als prikwater, waardoor de boel in balans blijft wanneer je je gezicht daarmee wast. Hierdoor is niet alleen het risico op irritaties, maar ook de kans op uitdroging een stuk kleiner.

Zuiverend effect

Het gebruik van bruisend water zou nog een voordelig effect hebben voor je huid. Het weet de poriën namelijk te zuiveren, waardoor je huid schoner wordt en je minder last hebt van onzuiverheden. Ook wordt de bloedsomloop gestimuleerd, waardoor je huid gezond blijft en sneller herstelt.

Pas op!

Maar, zo klinkt een waarschuwing, als je een gevoelige uit hebt, kun je je beter niet wagen aan deze trend. ‘Als je rosacea hebt, is het stimuleren van de bloedstroom in je gelaat het laatste wat je wil doen’, legt dermatoloog Cybele Fisherman uit aan Well and Good. ‘Ook mensen die van nature snel last hebben van roodheid, kunnen bruisend water beter vermijden.’

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: HLN.be | Beeld: iStock