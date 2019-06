Goed nieuws voor alle koopjesjagers en modeliefhebbers! Afound, het outletconcept van H&M, opent dit jaar nog de deuren in Nederland. En dat betekent dat je naar hartelust kunt shoppen, zónder op de prijskaartjes te hoeven letten.

Het goedkopere zusje van H&M werd vorig jaar gelanceerd in Zweden, met een webshop en twee fysieke winkels. Nu is het de hoogste tijd voor Afound om de rest van Europa te veroveren, beginnende bij Nederland. “We zijn heel blij en trots om ons concept te introduceren in Nederland”, aldus Joanna Hummel, director van Afound. “Nederlandse klanten zijn geslepen en wij zijn ervan overtuigd dat ze ons concept van het aanbieden van goede deals op artikelen die al geproduceerd zijn, zoals bij een te grote voorraad, verwelkomen.”

Wat we kunnen verwachten van de outletstore? “Afound zal een zorgvuldig geselecteerd, seizoenloos aanbod bieden van Zweedse en internationale merken met variatie in de prijzen zowel online als in fysieke winkels”, laat H&M weten. En alles wat je er shopt, koop je dus met korting. En de discount is niet mis: er zou zo’n 25 tot 70 (!) procent van de oorspronkelijke prijs af gaan.

Lees ook

H&M kondigt nieuwe designer samenwerking aan en wauw, wij willen alles

Waar en wanneer?

In welke Nederlandse stad de eerste Afound-winkel opent, is helaas nog niet bekend. Ook weten we nog niet welke datum we moeten omcirkelen in onze agenda, maar wél dat-ie ergens dit jaar valt. Afwachten, dus! Tot die tijd verlekkeren we ons met het veelbelovende Instagramaccount van het merk:

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Afound (@afound) op 27 Jun 2019 om 4:54 (PDT)

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Afound (@afound) op 17 Jun 2019 om 7:45 (PDT)

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Afound (@afound) op 4 Mei 2019 om 12:12 (PDT)

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: Libelle.nl, Grazia.nl | Beeld: iStock, Instagram