Zwangere vrouw steelt voor €900 aan spullen bij Primark: dit is wat je er allemaal van kunt kopen

Het is vandaag hét gesprek van de dag: een zwangere vrouw is betrapt op het stelen van 900 euro (!) aan spullen bij de Primark. Je leest het goed, bij de budgetstore. Bizar, want dat geldbedrag staat in Primark-begrippen gelijk aan héél veel spullen. Wij zochten uit wat je voor dit bedrag allemaal kunt kopen bij de winkel.

In het kort: een zes maanden zwangere vrouw heeft gisteren voor bijna 900 euro aan spullen gestolen bij de Primark in Zoetermeer. Hiervoor liep ze drie keer op en neer tussen de winkel en haar auto. Toen een beveiliger in de gaten kreeg dat de vrouw meerdere keren naar buiten en weer naar binnen liep, wilde de beveiliger de vrouw aanhouden. Met alle sensatie van dien: de vrouw duwde de beveiliger van de trap. “Bij die aanhouding is de beveiliger van een trap geduwd door de verdachte waardoor hij licht gewond is geraakt”, aldus Omroep West. Uiteindelijk is het de beveiliger gelukt om de dame in kwestie aan te houden. In haar auto werd daarna voor honderden euro’s aan gestolen Primark-spullen gevonden.

900 euro!

Nu vragen wij ons vooral af: waarom zou je voor 900 euro jatten bij de Primark? En vooral: wat kun je voor 900 euro bij de Primark allemaal krijgen? We zochten het voor je uit:

11x espadrilles à € 11,00

5x badpak à € 15,00

7x lingeriesetje betaande uit babydoll en string à € 13

50x rood rood gestreepte t-shirts à € 5

10x multi-halsketting à € 3

3x witte gevlochten muiltjes à € 8

10x strohoedjes à € 5

15x Disney-mok met beschadiging à € 6

7x iPhone-hoesje Minnie Mouse à € 4

5x Nudes highlighterdruppels à € 3,50

Al met al een vrij knappe prestatie. Bekijk hieronder de foto’s van de gestolen goederen:

Bron: NOS, AD | Beeld: ANP, Facebook Politie Zoetermeer