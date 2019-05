Foundation, een likje mascara, misschien nog een kleine beetje oogschaduw en – doe ‘es gek – eyeliner. Allemaal heel mooi, maar het is ook zaak om je make-up er ’s avonds af te halen. Keertje vergeten? Kan gebeuren. Máár je kunt beter de tijd nemen voor de belangrijkste stap van je avondroutine. En als je dan toch die tijd maakt, kun je het maar beter meteen goed doen.

Dit zijn de 5 fouten die iedereen (jij ook!) maakt bij het reinigen van het gezicht:

Niet twee keer per dag je gezicht reinigen

Wanneer reinig jij je gezicht? Vast in de avond. En hoe, met een reinigingsdoekje? Of ook nog wat water? Toch is het ook belangrijk om tevens ’s ochtends te reinigen en te verzorgen. In de avond zul je vooral de oliën en viezigheid van die dag van je gezicht wassen. Het reinigen van je gezicht in de ochtend zorgt ervoor dat de dode huidcellen verwijderd worden. En dat wil je!

Vergeten om je handen (goed) te wassen

Was altijd je handen met een beetje zeep, dit is essentieel voor het reinigen van je gezicht. Denk aan de slasluier van je dochter die je hebt aangeraakt, de hond van de buren die je hebt geaaid – noem het maar op. Was dus goed en effectief, je we wil geen overblijfselen van viezigheid en bacteriën op je gezicht.

Je gezicht ‘te hard’ reinigen

Reinig je gezicht met een beetje liefde als het effe kan! Je hoeft echt niet twee keer per dag te scrubben, laat het reinigingsproduct het werk doen. Te hard te werk gaan, kan de huid juist irriteren en oneffenheden verergeren.Wat je beter kunt doen is één keer (of één keer in de twee weken, #momlife) een masker-avondje inlassen. Dan is er meer tijd en aandacht.

Te heet water gebruiken

Vaak wordt er gedacht dat heet water effectief is tijdens het reinigen en dat het poriën opent. Dit is niet waar, het beste is om lauw water te gebruiken. Het lauwe water zal er voor zorgen dat je geen droge huid of roodheid op je gezicht krijgt. Plus: heet water maakt je huid slap en je koppie moet strak blijven. Het liefst zo lang mogelijk!

Het gebruiken van reinigingsdoekjes

Superhandig zijn ze wel, helemaal na een date night of avond stappen. Maar echt goed voor je huid (en het milieu), dat niet per se. Het beste kies je voor een gezichtsreiniger op basis van schuim of gel. Bij het gebruik van doekjes blijven er toch restjes make-up op je gezicht zitten. En voelt je huid niet optimaal gereinigd, voel maar ‘es.

