Zo maak je zelf zoete lasagne met witte chocola én blauwe bessen

Stop waar je mee bezig bent! Zoete lasagne bestaat en het is een stukje van de hemel op aarde. Iets met witte chocolade, een kruimelige koekjesbodem én blauwe bessen voor wat extra frisheid; wij kunnen aan niets anders meer denken. Perfect voor sinner sunday, toch?

Het leuke is, dat je dit overheerlijke hapje heel gemakkelijk zelf kunt maken. Je hoeft er niet eens urenlang voor in de keuken te staan, of in de weer te gaan met allerlei verschillende ingrediënten en moeilijke keukenapparaten. Integendeel. Deze taart heb je in no time in elkaar geflanst. Een ding is zeker: wanneer je deze lekkernij op tafel zet, scoor je sowieso punten!

Bekijk hieronder hoe je deze zoete lasagne maakt.

Bron en beeld: Hello Giggles.