Zien: zo maak je zelf originele muurversiering

Zin om je interieur op te frissen, maar minder zin om diep in de buidel te tasten? Dan hebben wij dé perfecte manier voor je gevonden! In onderstaande video laten we zien hoe je heel gemakkelijk zelf leuke bordjes kunt maken voor aan de muur. Kost weinig, en is nog een leuke activiteit voor op een regenachtige dag ook!

