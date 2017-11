Pas als ik afval ben ik écht gelukkig. Dat dacht model en blogger Mayra Louise (35) twintig jaar lang. Totdat ze besefte: geluk zit ‘m niet in dat maatje 36. Sindsdien zet ze zich in voor meer diversiteit en selflove.

Mayra siert de cover van The Real Issue: een nummer dat 100% echt is. Kijk mee backstage, waar Mayra zich letterlijk bloot geeft en verteld over echt zijn.