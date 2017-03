Oh, oh, oh, wat hebben we heerlijk kunnen zwijmelen bij Love Actually. Sinds deze romantische komedie in 2003 in de bioscopen verscheen, heeft menig vrouw de film in haar hart gesloten. Daarom goed nieuws voor iedere fan: Love Actually 2 komt eraan!

Op 24 maart (heel snel dus al!) wordt in het Verenigd Koninkrijk de jaarlijks terugkerende Red Nose Day gevierd. Dit is de belangrijkste inzamelingsactie van Comic Relief, een instelling die geld ophaalt om de hongersnood in Ethiopië tegen te gaan. Speciaal voor deze inzamelingsactie komt er een mini-vervolg op Love Actually, Love Actually 2 the mini-sequel, die zal worden uitgezonden op de BBC.

Andrew Lincoln, die in de eerste film zijn liefde verklaarde door met geschreven borden voor de deur te verschijnen, kondigde deze week het mini-vervolg aan met een soortgelijke scène. Hieronder de scène uit de oorspronkelijke film, gevolgd door de aankondiging van Love Actually 2. Zó romantisch!

Bron: BBC

Lees ook:

Wow! Zo ziet het kleine meisje uit Love Actually er nu uit

Privé-foto’s van Emma Watson gehackt

Wow! Dit sprookjesachtige pretpark opent binnenkort de deuren in Londen