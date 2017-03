Tijd voor het huilmomentje van de dag, want dit filmpje is een regelrechte tranentrekker. Een kleindochter neemt afscheid van haar stervende opa door nog een laatste keer voor hem te zingen.

“Ik kon hem niet laten gaan, zonder nog één keer voor hem te zingen”, vertelt de kleindochter, die direct in de auto stapte toen ze hoorde dat haar opa snel dood zou gaan. In het emotionele filmpje zien we haar in huilen uitbarsten terwijl ze voor haar opa zingt. “Mijn tante belde me om te zeggen dat hij was gestopt met eten. Toen wist ik dat het niet lang meer zou duren. Ik wilde per se afscheid van hem nemen met een lied. Hij was mijn grootste fan en zei altijd dat ik méér kon. Ik wist zeker dat het veel voor hem zou betekenen om mij nog een keer te horen zingen.”

Bekijk het filmpje hieronder.

Bron: Libelle

