Deze 12 nieuwe Netflix-series zullen het internet gaan veroveren dit jaar

Is bingewatchen op Netflix ook één van jouw favoriete bezigheden? Dan hebben we goed nieuws voor je: 2017 gaat een héél goed jaar zijn. Netflix gaat namelijk een recordaantal Netflix-original series uitbrengen!

De succesnummers van vorig jaar waren natuurlijk Stranger Things, het vervolg van Gilmore Girls en Fuller House. Maar wat zullen de klappers van dit jaar zijn? Veel fans wachten al maanden op de nieuwe seizoenen van House of Cards, Orange is the New Black en Master of None. Maar naast deze langlopende series komt er ook een aantal gloednieuwe series bij waarvan de verwachtingen nu al hooggespannen zijn. Uren scrollen en swipen is niet nodig, want wij hebben de 12 beste nieuwe Netflix-series voor je op een rij gezet.

Hoewel deze serie in 2016 al op Netflix verscheen, houdt het mysterieuze karakter van de serie de gemoederen nog flink bezig. Een absolute must see voor iedere Netflix-fan.

Een kersverse serie, want Lemony Snicket’s A Series of Unfortunate Events is pas sinds januari te zien op Netflix. Denk aan een duistere serie over de bijzondere Baudelaire-weeskinderen die hun familiegeheimen proberen te ontrafelen.

Een heerlijk vermakelijke serie met Drew Barrymore in de hoofdrol. Samen met haar man en kinderen komt ze terecht in een bizar avontuur dat net zo grappig als spannend is.

Vanaf 17 maakt kun je deze spannende serie vol actie bewonderen op Netflix. Nadat al 15 jaar werd aangenomen dat hij dood was, keert Danny Rand terug. Met alle gevolgen van dien…

Dé Amerikaanse talkshow-presentator die alles over wetenschap op een grappige manier kan uitleggen, krijgt nu zijn eigen Netflix-serie. In Bill Nye Saves the World zal hij samen met beroemdheden op onderzoek uitgaan. Leerzaam én grappig.

Zoals de naam al doet vermoeden gaat deze serie over racisme in de Verenigde Staten. Het is een vervolg op de gelijknamige film die in 2014 veel stof deed opwaaien. In de serie wordt op een humoristische wijze de draak gestoken met het ‘racismevrije’ leven van niet-blanke studenten in een voornamelijk blanke Ivy League-universiteit.

Dark is de eerste Netflix-serie die is geproduceerd in Duitsland. De serie vertelt het verhaal van vermiste kinderen en waar ze eindigen, verdeeld over drie verschillende tijdperken. Het is wel nog even wachten, want de serie verschijnt pas komende winter op Netflix.

Waarom zou een overleden meisje liegen? Na de zelfmoord van een tienermeisje vindt een klasgenoot zeven bandopnames waarop ze haar tragische keuze uitlegt. Een spannend en mysterieus avontuur volgt… Vanaf 31 maart te zien!

Alle girlbosses opgelet! Girlboss vertelt op grappige wijze het verhaal van Nasty Gal oprichter Sophia Amoruso. Vanaf 21 april kun jij je hierdoor laten inspireren.

En nog een fijne feel good serie op Netflix. Vanaf 23 juni kun je zien hoe een uitgerangeerde actrice haar carrière nieuw leven probeert in te blazen door over te stappen naar de wereld van worstelen voor vrouwen.

Een remake van de gelijknamige successerie in de jaren 80 waarin een 3 generaties van een uiterst hectische Cubaanse familie onder één dak wonen. Het eerste seizoen staat nu op Netflix.

Last but not least… De verwachtingen voor Atypical, een serie waarvan de trailer zelfs nog moet verschijnen, zijn nu al torenhoog. Hoe dat kan? Atypical wordt de eerste comedy-serie met autisme in de hoofdrol.

Sla die popcorn maar vast in, want met deze series is de kans groot dat ook jij verslaafd raakt.

Bron: Bustle.com

