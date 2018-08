Daar blijven we voor thuis: 3x vakantievieren in eigen land

Van yogaretreat tot surfvakantie, van slapen in een boomhut tot openluchtfilm: toerist zijn in eigen land is een feest. Probeer zelf maar eens, met deze toptips.

Lees ook: Zo lang duurt de perfecte vakantie volgens de wetenschap

1. Surfen in de Noordzee – Bloemendaal

Vergeet Biarritz, de Algarve en Bali; de golven trotseren vanaf (of vanonder, al het begin is moeilijk) je surfboard kun je ook opperbest in Bloemendaal. Verwacht gierende wind, schetterende meeuwen en wilde, Nederlandse golven. Om daarna très cool met je board richting Surfana Camping te slenteren, waar je samen met je surfmaatjes kookt, wandelt en danst. Of je nu een hele week blijft of maar één nachtje langskomt; alles mag en kan. The surfin’ way of life, weet je wel. € 435 p.p. voor een surfweek (5 overnachtingen + 5 surflessen), Surfcampbloemendaal.nl.

2. Op een onbewoond ei-ei-eiland – Veluwemeer

Even eruit met z’n allen? Ga naar de Kluut, een voor Hollandse begrippen paradijselijk onbewoond eiland midden in het Veluwemeer (vlak bij Harderwijk). Bij CampSpirit logeer je met het hele gezin in een tipi, yurt of saharatent, compleet met fotogeniek interieur en fijne zithoeken. Ook leuk: er is op de camping zat te doen, van houthakken en marshmallows en/of knakworsten roosteren tot kanoën en boomklimmen. Bokst geen game of YouTube-filmpje tegenop. Vanaf € 135 voor een weekend, Campspirit.nl.

3. Yoga op ’t Noorderschip – NDSM-pier, Amsterdam

In de categorie #ditmoeteenzondagzijn (zonder kinderen) komt Yoga op ’t Noorderschip op één binnen. Want yoga in de openlucht kennen we al, maar yoga op het terras van de Norderney, het oude schip van radiozender Veronica, is wel even wat anders. In de boot is nu Noorderschip gevestigd, een van de nieuwste clubs van Amsterdam. Elke zondag geeft yogadocent Nienke om tien uur een anderhalf durende vinyasa-les op het terras. Je me-time kun nog verlengen met een gezond ontbijt (denk: yoghurt met rabarber en granola en een groene shake). Zen je zondag beginnen, wie wil dat nou niet? Yogales € 7,50, inclusief ontbijt € 15, Facebook.com/noorderschip.

Meer van dit soort tips? Lees het hele artikel in de Flair editie 32, nu in de winkel. Wil je ‘m liever laten bezorgen? Bestellen kan hier.

Tekst: Gina Pesulima | Beeld: iStock