Twee baby’s binnen twee jaar: ‘Dit is het domste wat we ooit hebben gedaan’

Millie (2,5) en Toots (1,5), de kids van Lisa (31) en Frederik (33), schelen slechts dertien maanden.

‘Hoe het komt dat wij twee kinderen in korte tijd kregen? Het was geen bewuste keuze, maar heel onbewust was het ook niet. Frederik en ik moesten er ’s nachts vaak uit voor Millie en zeiden dan lachend tegen elkaar dat we misschien maar beter meteen een tweede konden maken, om die slapeloze periode in ons leven zo kort mogelijk te houden. Als er een tweede kind kwam, konden we het wel aan. Dat was onze illusie. Oké, al onze vrienden met twee kinderen raadden het ons af toen ze ons plan hoorden, maar wij lachten dat weg. Dat het zó snel zou gaan, hadden we nooit gedacht. Ik was nog maar net gestopt met borstvoeding. Toen mijn menstruatie uitbleef, stuurde ik mijn man toch maar naar de winkel voor een zwangerschapstest. ‘Joepie, nog een baby!’ riep hij enthousiast toen hij die positieve test zag. Ik kon alleen maar denken dat dit het domste was wat we ooit hadden gedaan.’

Zomers zwanger

‘Ik was dertien weken toen we het vertelden aan familie en vrienden. We wilden zeker zijn dat alles goed verliep, en ik wilde ook stevig in mijn schoenen staan. Ik wist dat iedereen ons voor gek zou verklaren, terwijl het goed nieuws was. Onze ouders vergeten onze aankondiging nooit meer: Millie droeg een rompertje in maat 62 met daarop de boodschap ‘Ik word grote zus’. Het kwartje viel niet meteen. Zodra het viel, sprak hun gezicht boekdelen! Helemaal toen ik zei dat ik al drie maanden zwanger was. Die tweede zwangerschap heb ik wel onderschat. Ik was nog niet voldoende hersteld. Millie sliep nog niet door en kon nog niet lopen, dus ik sleepte me soms een breuk. Het was zomer toen ik hoogzwanger was, wat het extra pittig maakte. Ik stopte twee weken voor de uitgerekende datum pas met werken. Millie ging naar de crèche, zodat ik even op adem kon komen. Ik ben blij dat ik die twee weken kon uitzitten. Het waren de twee rustigste weken in de afgelopen tweeënhalf jaar.’

Twee babyfoons

‘Millie was dertien maanden toen Toots werd geboren. Het was heel vreemd om in het ziekenhuis te liggen met een baby, terwijl ik weg was van mijn andere baby. Door zo snel weer zwanger te worden, heb ik eigenlijk een deel van Millies babytijd gemist. Millie reageert goed op haar broer, maar als moeder vind ik het moeilijk om mijn aandacht eerlijk te verdelen. Denk maar aan twee huilende babyfoons: wie troost je eerst? Toots is dan wel de jongste, maar Millie is ook nog zo klein, waardoor ik hen meestal allebei uit bed haal. Ik zie mezelf nog zitten, met Toots aan de borst en Millie die haar fles nog niet zelf kon vasthouden. Ik kwam vaak handen en ogen te kort. Ik begrijp niet waar het in de evolutie is misgegaan en hoe het komt dat moeders niet acht handen hebben, haha.

Zo snel twee kinderen na elkaar krijgen, heeft voor- en nadelen. Ons sociale leven staat op een laag pitje en we hebben een chronisch slaaptekort. Soms moest ik afspraken met vrienden afzeggen, omdat ik daar te moe voor was. Bijna alles moest wijken voor slaap. De zwangerschapskilo’s vlogen eraf omdat ik geen tijd meer had om te eten. Je kunt dat zien als een voordeel, maar ik werd er niet gelukkig van. Je worstelt altijd tussen de zorg voor hen en de zorg voor jezelf. Ik heb hun babytijd ook op een andere manier beleefd. Zo had ik meer tijd om Millie te knuffelen, bij Toots was dat anders, omdat je bijna 24/7 druk bent.’

Het hele verhaal lees je in de nieuwste Flair. Flair 15 ligt nu in de winkels.

Beeld: iStock