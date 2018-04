Chantal: ‘Ik neem het stokje over van Leonieke’

Chantal (40) is single moeder van Ravi (3). Ze wonen in een gehucht op het platteland. Vanaf deze week neemt zij het stokje over van hoofdredactrice Leonieke.

Lees ook: Column Leonieke: ‘Vriendinnen maken na je vijfentwintigste?’

Ja, dat is even ‘schrikken’. Ineens staat mijn foto hier. Sommigen zullen me misschien herkennen als Chantal, de voormalig Flair-columniste, en moeder van Ravi, zoals een lezeres die ik tegenkwam me onlangs spontaan noemde. Ik neem het stokje over van Leonieke, die een nieuw avontuur aangaat. Wij gaan haar enorm missen! Natuurlijk zal ik, net als Leonieke, met superveel toewijding en plezier aan Flair werken, zodat het elke week een feestje is om te lezen.

Over feestjes gesproken: die klok terug, langer licht, rokjesdag, zonneschijn. Halleluja! Ik rijd niet meer in het donker naar huis. En ja, daar word ik blij van. Net zoals Lieselot blij wordt als ze danst en Lynnes hart sneller begint te kloppen van een verre reis. Nog meer gelukmakers lees je op pagina 36 in Geluk is… Wat dat klein geluk voor mij is? Een lekker nummer op de radio tijdens het autorijden, de zon die opkomt en spiegelt op het water als ik mijn gordijnen opendoe. Een tractor die even op me wacht, zodat ik erlangs kan. Een oude oma die haar hand opsteekt en lacht als ik stop bij het zebrapad in het drukke Amsterdam. Een bedankje, een complimentje. En last but not least: Ravi die kusjes tegen het raam geeft als hij naar me zwaait met zijn juf.

Vervolgens race ik vol gas naar de redactie om me daar in te zetten voor mijn andere liefde, Flair. Ik wens jullie veel leesplezier met dit topnummer, nog samen met Leonieke gemaakt. En daar ben ik best een beetje trots op.

De editorial van Chantal komt uit Flair 14. Flair ligt van 4 t/m 10 april in de winkel.

Volg jij onze huishoudpagina al? Hier vind je al onze huishoudtips handig op een plek: www.facebook.com/flairathome