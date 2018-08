Ga je mee lunchen? 3 soorten collega’s die je te vriend wil houden

We onderschatten het vaak, maar een goeie band met je collega’s is onmisbaar als je je werk een beetje leuk wilt houden. En dan niet alleen met die aan je blok. Vergeet vooral deze types niet mee te vragen voor de lunch.

1. De stagiair

Macht op de werkvloer lijkt hij of zij nog niet te hebben en de belangrijkste taak bestaat vooral uit kopieerwerk en klusjes. Waarom dus tijd spenderen aan de schijnbaar minst invloedrijke persoon van het kantoor, die wellicht binnen drie maanden weer voorgoed verdwijnt? Nou, ten eerste omdat de stagiair de persoon is op wie jouw hulpvaardigheid en gemeende ‘goedemorgen’ de grootste impact kan hebben. Door de helft van je collega’s wordt hij of zij immers straal genegeerd en vaak met ‘Huppeldepup, wat is je naam ook alweer?’ aangesproken. Als er dan iemand – ja, jij dus – regelmatig vraagt hoe het met de stage gaat, informeert naar de kater na het weekend en op z’n tijd een werktip deelt, dan maakt dat indruk. En dat is ook handig wanneer de stagiair – sowieso schriftelijk maar vaak ook mondeling – verslag uitbrengt bij de begeleider en soms de leidinggevende. Wordt er over jou gesproken als ‘zij van wie ik zo veel geleerd heb’ of ‘door haar wil ik dit werk doen’, dan gaat dat niet ongemerkt voorbij. Daarnaast is het ook gewoon aardig om mensen die onder jou op de carrièreladder staan niet te negeren. We zijn er allemaal geweest, toch?

2. De roddelaar

Een gevaarlijk schepsel is het wel, de roddelaar. Mijd je elk contact, dan raakt hij of zij geheid gefrustreerd door jouw gebrek aan aandacht en is de kans groot dat jij het mikpunt van roddel wordt: ‘Ze voelt zich zeker te goed om met ons te kletsen.’ Aan de andere kant mag je ook niet te vaak met hem of haar gezien worden, want dan vertrouwt de rest van je collega’s je niet meer. Schuif dus niet elke dag aan dezelfde lunchtafel aan, maar vraag af en toe of je een koffietje kunt meebrengen. Of neem zijn of haar prints mee. Want vind je eenmaal die balans tussen af en toe luisteren en je niet laten inpalmen, dan blijkt je band met de roddelaar van grote waarde. Grote kans dat jij dan als een van de eersten weet wie er binnenkort van baan verandert, wie een negatief functioneringsgesprek kan verwachten en – ook niet geheel onbelangrijk – wie er in het trappenhuis zijn betrapt tijdens de kerstborrel. Maar let op: behandel alle informatie die je van de roddelaar hoort discreet, anders krijg je die weinig eervolle titel straks zelf toegespeeld.

3. De nieuwe

Het is verleidelijk om ‘de nieuwe’ niet meteen in de armen te sluiten. We spreken niet over negeren, maar hé: je hebt je eigen kliekje van collega’s met wie je goed kunt opschieten en voor hetzelfde geld is ‘de nieuwe’ binnen drie maanden alweer verdwenen. Stop. Je staat op het punt je grootste professionele fout ooit te maken. Oprah Winfrey is ooit ‘de nieuwe’ geweest. Barack Obama is ooit ‘de nieuwe geweest’. Jouw baas is ooit ‘de nieuwe’ geweest. Door de nieuwe met enkele kleine gebaren wegwijs te maken, zal je een onuitwisbare eerste indruk maken. Want hoe eng is het om in een nieuw bedrijf te belanden tussen onbekende mensen en met gloednieuwe werkmethodes? Als jij op dat moment die helpende hand, die schouderklop, dat licht in de duisternis – oké, iets minder melodramatisch mag ook – bent, heb jij levenslang het hart van de nieuwe veroverd. En misschien is het wel die ene nieuwe die jou binnen vijf jaar van achter je stoffige bureau wegplukt om je de baan van je leven aan te bieden bij het concurrerende bedrijf waar hij of zij ondertussen leidinggevende is…

