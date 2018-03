Snack attack? Zo blijf je uit de buurt van koektrommel en koelkast

Vaak is het niet eens echt honger, maar heb je gewoon zin om íets in je mond te stoppen. En hoppa, weg is de zak paprikachips. Met deze 15 slimme tips blijf je je volgende snackattack de baas, zodat je op je ideale gewicht komt – én blijft.

Lees ook: Waarom je het beste uit een rood schaaltje kunt snacken

Eet om de twee uur

We zijn rond elf uur ’s ochtends, vier uur ’s middags en tien uur ’s avonds het meest vatbaar voor snackattacks. Waarom? Omdat het moment van ontbijt, lunch of avondeten dan al even voorbij is. Onze bloedglucosewaarden zijn gedaald, we kakken een beetje in en ons lichaam schreeuwt om iets zoets/zouts/vets. Je krijgt grip op deze lastige momenten door om de twee uur iets te eten: om half elf ’s ochtends een rijstwafel met smeerkaas, rond drie uur ’s middags een appel of banaan, voordat je van je huis naar werk gaat nog een crackertje of rijstwafel en om negen uur ’s avonds een schaaltje druiven, een peer of ander fruit.

Ruim je voorraadkast op

Paprikachips, lekkere kaasjes, chocoladerepen, koekjes, Ben & Jerry’s-ijs. Je maakt het jezelf niet makkelijk als in je huis allerlei snaaivoer voor het grijpen ligt. Downsize de snackvoorraad tot het minimale: pakjes rozijnen voor de kinderen, een zakje nootjes voor eventuele visite, een rol koekjes als bewuste traktatie voor jezelf in het weekend. Als je echt toegewijd bent, kun je de snacks alvast onderverdelen in individuele porties. Dat zal je helpen om het te houden bij één portie. Vul de lege plekken in je koelkast en voorraadkast aan met gezonde producten, zodat je in het geval van lekkere trek genoeg hebt om uit te kiezen: mandarijnen, minipaprikaatjes, radijsjes-met-gezonde-dip, komkommer.

Drink water

Probeer om minimaal twee liter water per dag te drinken. Het is een van de beste manieren om snaaiaanvallen te voorkomen, want er is na een paar grote glazen water weinig ruimte over voor junkfood. Genoeg water drinken zorgt niet alleen voor een verminderd hongergevoel, het versnelt ook je stofwisseling en verhoogt je metabolisme tot wel dertig procent.

Beloon jezelf

Als je jezelf voorneemt om nóóit meer chocolade/koek/taart/chips te eten, kun je ervan uitgaan dat dit plan gaat mislukken. Sterker nog: door jezelf van alles te verbieden, zal de behoefte eraan enkel sterker worden. Pak het slim aan en beloon jezelf iedere week of elk weekend met een van je favoriete snacks: een ijsje na het eten, een puntje appeltaart van die lekkere bakker, een bakje cashewnoten. En geniet ervan! Een goede manier van gezond eten is de 80/20-regel: eet 80 procent van de tijd gezond en gebruik de resterende 20 procent voor speciale gelegenheden en traktaties.

Schrijf op wat je eet

Probeer een paar weken een eetdagboekje bij te houden. Smokkel niet en schrijf álles op wat je eet en drinkt, dus ook dat slokje chocolademelk van je zoontje of dat Engelse dropje na de lunch. Je snackt ongemerkt meestal veel meer dan je denkt. Als je noteert wat er op welk moment in je mond verdwijnt, zie je precies op welke momenten jij het vaakst voor de bijl gaat. Is dat wanneer je gestrest, verveeld of moe bent? Plan vooruit en zorg ervoor dat je in zulke situaties altijd een gezond alternatief onder handbereik hebt: minikomkommers, een zakje wortels, cherrytomaatjes.

Meer tips kun je vinden in de nieuwe Flair. Flair 11 ligt nu in de winkels.

Volg jij onze huishoudpagina al? Hier vind je al onze huishoudtips handig op een plek: www.facebook.com/flairathome