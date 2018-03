Programmamaker Marijn Frank: ‘Sinds ik kinderen heb, weet ik wat angst is’

Ze is iemand van wie je instant blij wordt: recht voor z’n raap, bruisend, stoer. Toch heeft programmamaker Marijn Frank (35) ook haar mindere momenten. ‘Ik kan enorm energiek zijn, maar ik ben ook vaak uitgeblust en ongelukkig en pessimistisch. Het is soms moeilijk om dat aan mensen duidelijk te maken.’

Je maakt Keuringsdienst van Waarde al negen jaar. Verveelt het nooit?

‘Nee, want ik vind voedsel een leuk en belangrijk onderwerp en we hebben een goede redactie die steeds met nieuwe ideeën komt, waarvan ik denk: dat wil ik weten. Doordat het geen fulltimebaan is, is er ook voldoende ruimte om er andere dingen naast te doen: documentaires maken, dagvoorzitter zijn. Dat vind ik ideaal, de combinatie van een stabiele basis en losse projecten.’

Vind je het belangrijk om financiële zekerheid te hebben?

‘Ja, want ik heb toch een gezin en een huis. Dan is het heel fijn om een beetje stabiliteit te hebben, al is dat natuurlijk relatief: als de netmanager morgen zegt dat Keuringsdienst stopt, dan is het over. Vorig jaar was dat nog een ander verhaal, omdat mijn vriend weer ging studeren en ik dus ineens kostwinner werd. Er kwam minder geld binnen dan ooit, terwijl er een baby bij kwam en we net een nieuwe woonboot hadden gekocht. Ik vond dat spannend, want ik moest het wel gaan waarmaken. Dat is gelukt: ik heb nog nooit zo veel en zulk goed werk gehad als vorig jaar.’

Wat vond je ervan dat je vriend op z’n 37e weer naar school ging?

‘Hij werkte al tien jaar als geluidsman en had alles bereikt wat hij wilde bereiken. Dat begon hem te vervelen en daar werd hij chagrijnig van. Dat is voor niemand leuk. Heel af en toe draaide hij al weleens een dingetje voor mij, dus hij wist dat hij talent had om cameraman te worden. Maar toch twijfelde hij heel erg of hij die switch moest maken, want hij was al een gevestigde naam binnen z’n vakgebied. Ik heb op een gegeven moment tegen hem gezegd: ‘Ga alsjeblieft die studie doen, want je moet nog zo lang werken. Dan kun je maar beter iets doen wat je leuk vindt’. Inmiddels is hij bijna afgestudeerd.’

Wat staat er qua werk nog hoog op jouw verlanglijstje?

‘Vorig jaar was ik ambassadeur van de Wereldvoedseldag, en dat heeft me heel erg aan het denken gezet over de verdeling van eten: in Nederland vindt iedereen zichzelf te dik en volgen we allerlei diëten, terwijl er aan de andere kant van de wereld mensen met honger naar bed gaan. Daar zou ik heel graag een documentaireserie over willen maken, maar ik moet nog een haakje vinden om het aan op te hangen. Ik houd ervan om dat soort stevige onderwerpen te behandelen, maar dan wel met humor en een goeie vertelvorm.’

Haal jij graag je gelijk?

‘Ik wil laten weten hoe ik denk dat iets zit, maar ik wil vooral dat mensen zelf gaan nadenken over iets. Ze mogen het er ook niet mee eens zijn, als ze maar even stilstaan bij het onderwerp. Het leven slokt ons vaak zo op dat we alleen maar onze eigen riedel afwerken met oogkleppen op. Het is leuk als je door een documentaire of tv-programma je blik kunt verbreden of kunt denken: ik wist niet dat het zus of zo zat. Het geeft mij persoonlijk heel veel energie om verder te kijken dan m’n eigen achtertuin.’

Is dat ook weleens een irritante eigenschap?

‘Ja, want ik kan soms echt wakker liggen van dingen. Dan heb ik echt een luchtige tegenhanger nodig om uit zo’n bui te komen, anders blijft het maar malen. Het liefst kijk ik op zulke momenten naar een programma van Gordon. Ik hou echt van Gordon. Niet als een soort cult: ik vind hem écht goed en grappig en leuk. Voor mij zijn z’n programma’s pure ontspanning. Soms kan ik dat heel erg nodig hebben.’

Het hele interview lees je in de nieuwste Flair. Flair 12 ligt nu in de winkels.

Volg jij onze huishoudpagina al? Hier vind je al onze huishoudtips handig op een plek: www.facebook.com/flairathome