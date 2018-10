Opgebiecht: ‘Ik ben 33 en heb nog nooit een relatie gehad’

Tessa (33): ‘Misschien wil ik het wel te graag en lukt het daarom niet, maar ik ben al 33 en ik heb nog nooit een vaste relatie gehad. Erger nog, ik heb de afgelopen tien jaar niet eens met iemand gezoend of seks gehad. Sowieso heb ik weinig ervaring op dat gebied. Ik lieg hierover tegen vriendinnen. Af en toe verzin ik een man in mijn leven. Ik kan er toch niet voor uitkomen dat ik zo’n kneus ben?

Lees ook: Opgebiecht: ‘Die leugen op mijn cv geeft me slapeloze nachten’

Ik begrijp zelf niet waardoor het komt. Kijk, ik ben geen super-model, maar ook niet zo afzichtelijk dat iedereen met een boog om me heen loopt. Ik vind mezelf vrij doorsnee, hoewel iedereen die ook doorsnee is in mijn omgeving wel een vriend of man heeft, of tenminste een spannende date om de zoveel tijd. Ik niet. Omdat ik hierdoor nooit kan meepraten, verzin ik al jarenlang dat ik het af en toe weleens doe met iemand. Anders kom je helemaal over als wereldvreemd. Zelfs tegen mijn twee beste vriendinnen lieg ik. Ik zit ook niet te wachten op dat mensen me zielig vinden of zich ermee gaan bemoeien en me willen koppelen aan een neef of collega. Ik wil gewoon niet bekendstaan als die zielige vrouw die nooit een vriend heeft. Ik vermoed dat er mensen in mijn omgeving zijn die denken dat ik

‘Soms lieg ik dat ik een wilde nacht heb gehad’

een heel spannend leven heb. Was het maar waar! Vroeger was ik al niet heel populair, maar kwamen er nog wel jongens op me af. Ik heb als tiener drie keer een vakantieliefde gehad, toen ik eenmaal de leeftijd had dat ik met vriendinnen op vakantie kon. Je weet wel, van die foute tripjes naar Griekenland. Daar heb ik ooit mijn eerste keer beleefd. Die liefdes duurden een paar dagen en dan ging je naar huis en was het klaar. Maar hier in Nederland heb ik zelfs toen nooit een vriendje gehad. Ook niet voor een week of zo. Destijds was ik er niet zo mee bezig. Ik verwachtte dat mijn tijd nog wel zou komen. Ook toen vriendinnen steeds serieuzere relaties kregen en de eersten gingen samenwonen, heb ik altijd gedacht dat ik een laatbloeier was. Ik was vol vertrouwen dat ik ooit een leuke man zou tegenkomen. Diep in mijn hart denk ik dat nu nog, hoewel ik het steeds somberder begin in te zien. Mijn hele leven heb ik ook het idee gehad dat ik moeder zou worden. Daar begin ik nu flink over te twijfelen. Stel dat ik echt nooit een relatie krijg?

Ik weet niet of ik mannen afschrik of wat er met me is dat niemand me ziet staan. Ik ga uit, heb een baan, ga met vriendinnen naar festivals of shoppen. Ik heb ook wel mannelijke vrienden en ben niet extreem verlegen, of zo. Ik heb het gevoel dat er best veel mensen zijn die me graag mogen, maar op de een of andere manier ben ik kennelijk geen materiaal om mee te daten. Ze zien me vaak als one of the guys, denk ik. Leuk om mee te lachen, eventueel je hart bij uit te storten, maar in elk geval niet om verliefd op te worden. Het vervelende is: ik mis het echt. Ik wil graag iemand om mijn leven mee te delen. Iemand voor wie ik alles zou doen en die dat ook voor mij doet. Of zijn armen om me heenslaat als ik weer alleen in bed lig.

Een paar jaar geleden heb ik mezelf ingeschreven bij een datingsite. Er zijn zo veel singles, ergens moet mijn toekomstige wederhelft toch rondlopen? Ik heb een paar dates gehad, maar vond het vreselijk. Wat een opgefokt en gespannen gedoe! Dat is ook de reden dat ik nu niet aan Tinder of Happn begin; ik dúrf gewoon niet meer. En met die appjes heb ik helemaal het idee dat alles draait om vluchtige seks. Ik zou het niet eens kunnen, want op dat vlak ben ik vreselijk onzeker. Op dit punt in mijn leven ben ik zelfs veel te onzeker voor een onenightstand. Ik heb al meer dan tien jaar niemand aangeraakt en zou waarschijnlijk helemaal verlammen. Vandaar dat ik dus soms tegen een vriendin of een collega lieg dat ik een spannende nacht heb gehad. Want dichterbij dan fantaseren kom ik vooralsnog niet.’

Dit verhaal komt uit Flair 40, die nu in de winkel ligt. Ook iets op te biechten? Stuur dan een mailtje naar flair@sanoma.com.

Interview: Valerie van der Meer | Beeld:GettyImages