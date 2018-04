Ontkracht of bevestigd: 5 dieetvragen beantwoord

Moet je nu wel of niet veel water drinken? Val je af met lightproducten? En bevat een tosti meer calorieën dan een bammetje met kaas? Vijf dieetvragen waarvan je de antwoorden altijd al hebt willen weten.

Lees ook: Au: vanaf deze leeftijd wordt afvallen een stuk lastiger

Is calorieën tellen een must als je wilt afvallen?

Als de natuur het belangrijk had gevonden dat we exact bijhouden hoeveel calorieën we per dag binnenkrijgen, hadden we in plaats van smaakpapillen wel een rekenmachine op onze tong. Calorieën tellen betekent twee dingen, namelijk dat je de hele dag moet opletten en dat je het idee hebt dat je van alles niet mag. Dat is moeilijk vol te houden, dus nee: om gezond of fit te worden, hoef je echt niet de rest van je leven alles wat je eet bij elkaar op te rekenen. Maar tijdelijk (een week of een maand) bijhouden wat je eet, kan wél nuttig zijn om inzicht te bieden in je eetpatroon.

2. Zijn lightproducten beter?

Mwoah. Op papier zijn lightproducten meestal beter als je wilt afvallen, ware het niet dat mensen de illusie hebben dat ze er vervolgens lekker veel van kunnen eten. Niet dus, want ook lightproducten bevatten vaak nog veel calorieën. Sterker: mensen die lightproducten gebruiken, worden er uiteindelijk alleen maar dikker door, blijkt uit onderzoek van de Amerikaanse Cornell University. Nog een reden waarom we meer eten van lightproducten is dat die niet zo smakelijk zijn als de originele producten. Om hetzelfde gevoel van verzadiging te krijgen, neem je dus nog maar een hapje. En nog een.

3. Is het beter om vijf kleine maaltijden te eten dan drie grote?

Eten als je honger hebt, is het best. De meeste mensen hebben zo’n drie tot vier uur na hun laatste maaltijd weer trek. Omdat we meestal rond half één lunchen en dan pas om half zeven uur avondeten, ontstaat er rond vier uur een hongerklop. Je gaat minder goed functioneren en komt met schreeuwende honger thuis aan. Het risico op overeten is dan groot, als je jezelf voor die tijd al niet hebt vergrepen aan dat pak koekjes in de kast. Het is slimmer om tijdig iets gezonds te eten: een appel, gesneden groenten (wortel, paprika) of boterham met mager beleg.

4. Waarom is een goed ontbijt zo belangrijk?

Niet zozeer het ontbijt is belangrijk, maar vooral dat je daardoor voorkomt dat je om elf uur hongerig naar een calorierijke snack als een gevulde koek of vette croissant grijpt. Positief punt van ontbijten is bovendien dat je daardoor minder fouten maakt op je werk en oplettender bent in het verkeer, blijkt uit onderzoek. Zonder ontbijt blijft je lichaam langer ‘wazig’. Een ontbijt geeft je lichaam brandstof om te presteren en helpt – niet onbelangrijk als je wat kilo’s wilt kwijtraken – je stofwisseling op gang.

5. Is een tosti ongezonder dan een boterham met kaas?

Kaas wordt vloeibaar als je ‘m warm maakt en stolt weer bij afkoeling. In de tussentijd zijn er dus geen calorieën verdwenen. Datzelfde geldt voor het roosteren van je bammetje. Als je brood roostert, wordt het droger; er verdwijnt simpelweg water. Kortom: een boterham met kaas bevat net zo veel calorieën als een tosti – mits die natuurlijk wordt gemaakt zonder toevoeging van boter of olie en je ’m niet dipt in een dikke klodder ketchup.

Benieuwd of je van veel water drinken afvalt, of voedselcombinaties maken helpt tegen de strijd tegen de kilo’s en meer van dit soort vragen? Dat lees je in editie 14 van Flair. Nu in de winkel.

Wil je niets meer missen van Flair? Neem een abonnement. Profiteer nú van onze speciale aanbieding: 10 nummers voor slechts €10.

Beeld: IStock