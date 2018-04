Hoe komt het dat het moeilijker wordt om nieuwe vrienden te maken als je ouder wordt?

Sociaal psycholoog Alain van Hiel: ‘Ben je jong, dan heb je allerlei mogelijkheden om mensen te leren kennen: op school, tijdens het sporten of bij het uitgaan. Naarmate je ouder wordt, verandert dat. Je ziet steeds dezelfde collega’s, gaat niet meer zo vaak stappen, en hobby’s of sport schieten er vaak bij in. ‘Dat bevestigt hoogleraar psychologie Ann Buysse. ‘Wat we weten over vriendschapsrelaties is dat ze om drie dingen draaien: je wilt met iemand kunnen praten, op diegene kunnen terugvallen én leuke dingen samen doen.

Dat blijven ons hele leven de verwachtingen van vriendschappen. Twintigers en dertigers zijn vaak bezig met een relatie, hun carrière, met kinderen krijgen, een huisje kopen… Kon je vroeger een langsgaan bij een vriendin, nu moet je vragen of ze in de komende twee weken misschien een uurtje voor je kan vrijmaken. De behoefte aan vriendschap verandert niet en ze worden ook niet minder belangrijk gevonden, maar mensen hebben er gewoon minder tijd voor. En dat laatste is ironisch, omdat je vaak met je vrienden wilt praten over belangrijke beslissingen. Wel of niet doorgaan met die relatie, een andere baan zoeken, voor een kind kiezen… Het is belangrijk om dat met een vriendin te kunnen bespreken.’

Dit artikel komt uit de nieuwste Flair. Flair 13 ligt nu in de winkels.

Volg jij onze huishoudpagina al? Hier vind je al onze huishoudtips handig op een plek: www.facebook.com/flairathome