Nele: ‘Sinds mijn zestiende heb ik cup F. Daar ben ik blij mee’

Naam Nele (26)

Studie Projectconsultant

Lengte 1.73 meter

Gewicht 68 kilo

WAAROM IN FLAIR?

‘Het is tijd om uit mijn comfortzone te stappen. Ik durf me kwetsbaar op te stellen en wil nu laten zien wie ik ben onder al die kleren.’

Gezicht en haar ‘Als ik flink in de lach schiet, knijp ik mijn ogen tot spleetjes. Dat flatteert niet echt op de foto, maar is in elk geval wel spontaan. Verder ben ik heel tevreden over mijn sprekende gezicht. Ik hou van de vorm en van mijn ogen.’ 8,5

Borsten ‘Sinds mijn zestiende heb ik cup F. Daar ben ik blij mee: ik heb een vrouwelijk lichaam en daar passen rondingen bij. Het is alleen niet altijd praktisch. Topjes zijn vaak te klein, bij het sporten is een stevige sportbeha onmisbaar en een goede beha vinden is een uitdaging. Ik kies voor speciale merken zoals PrimaDonna.’ 8,5

Buik ‘Ik heb geen platte buik en voel me weleens onzeker in een strakke jurk of rok. Wel ben ik erg trots op mijn zandloperfiguur en leg ik graag de nadruk op mijn smalle taille.’ 7

Armen en benen ‘Over mijn benen ben ik het meest onzeker, zeker in een shortje. Om de een of andere reden zie ik vaak alleen cellulitis en wiebelende dijen. Mijn striae maakt het er niet beter op. Over mijn armen ben ik gemiddeld tevreden. Mijn bovenarmen zouden iets steviger en slanker mogen zijn, maar daar focus ik niet zo op.’ 6,5

Billen ‘Nog voor het een hype werd, was ik al dol op mijn ronde billen – ook al kunnen ze net als mijn benen best wat strakker. Ik vind die vrouwelijke vorm mooi als je van nature rondingen hebt. Maar oefeningen doen om je billen op te pompen vind ik dan weer te ver gaan.’ 7,5

Dit artikel komt uit editie 16 van Flair. Nu verkrijgbaar in de winkel.

Beeld: IStock