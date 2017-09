Lily: ‘Mijn leven was één grote nachtmerrie’

Lily (24) wordt als kind jarenlang seksueel misbruikt. Om de herinneringen weg te drukken, gaat ze speed snuiven en voordat ze het weet, is ze verslaafd.

‘Als ik terugdenk aan een paar jaar geleden, lijkt het wel een ander leven. Ik was zo verslaafd, snoof meerdere grammen speed per dag. Ik gebruikte altijd te veel, totdat ik niet meer kon en nog maar 42 kilo woog. Ik was een junk. Ik wilde wel uit de vicieuze cirkel stappen, maar het lukte niet. Ik kon niet stoppen. Ik gebruikte om te leven en ik leefde om te gebruiken. De verslaving ontstond niet van de ene op de andere dag. Er waren veel oorzaken, die al op jonge leeftijd begonnen. Mijn vader was alcoholist en mijn ouders hadden een heftige relatie. Toen ik twee was, gingen ze uit elkaar. Ik bleef met mijn twee jaar oudere halfzus bij mijn moeder wonen.

Mijn vader zag ik om de paar weken, de andere weekenden ging ik met mijn halfzus mee naar haar vader. Zo had mijn moeder nog wat tijd voor zichzelf. Maar die man begon me al snel seksueel te misbruiken. Ik was pas drie jaar toen het begon en toch kan ik me herinneren hoe hij ’s nachts naast me kwam liggen en vreselijke dingen deed. Zo jong als ik was, voelde ik instinctief dat het niet normaal was en dat ik het er niet met anderen over moest hebben. Hij ging er jaren mee door. Mijn leven was één grote nachtmerrie.’

Seksfilmpjes

‘Ik denk dat ik een jaar of acht was toen ik met mijn zus besprak wat haar vader bij me deed. Waarom en hoe kan ik me niet goed herinneren, omdat ik veel dingen uit die periode heb weggestopt. Zij vertelde dat hij bij haar hetzelfde deed. Hij misbruikte ons dus allebei! Gek genoeg hebben we het er na die ene keer niet meer over gehad. Ik denk dat het te heftig was. We waren allebei zo jong en wat ons overkwam, konden we eigenlijk niet bevatten. Het misbruik kwam per toeval aan het licht toen ik tien was. Ik had met mijn zus stiekem een seksfilmpje thuis op de computer gekeken. We kwamen het op internet toevallig tegen en klikten erop. Mijn moeder kwam erachter en riep ons bij haar. Deze filmpjes waren voor grote mensen, legde ze uit, en we mochten er niet meer naar kijken. ‘Maar ik heb dat allemaal al een keer gedaan!’, flapte ik eruit. Zodra het mijn mond uit was, schrok ik. En mijn zus barstte in tranen uit en rende naar haar kamer.

Mijn moeder snapte meteen dat er iets heel erg mis was en bleef maar vragen stellen, waarna het hele verhaal eruitkwam. Ze ging meteen met ons naar de politie om aangifte te doen. Maar omdat het zo moeilijk was om het erover te hebben, klapte ik dicht. Vooral omdat ik het moest vertellen tegen een mannelijke agent. Daardoor was er, ondanks het jarenlange misbruik, niet genoeg bewijs om hem te vervolgen. Dat was een behoorlijke klap. Ik kreeg wel psychologische hulp aangeboden, maar ook mijn therapeut was een man. Absurd, als je bedenkt wat ik allemaal had meegemaakt. Ik ging dan ook met tegenzin naar die gesprekken en na een jaar zei ik tegen mijn moeder dat ik geen hulp meer nodig had. Ik was eroverheen en wilde een streep onder het verleden zetten. Mijn moeder hoopte natuurlijk dat dat waar was en liet me stoppen met de therapie. Maar vanbinnen ging het helemaal niet goed en had ik nog niets verwerkt.’

