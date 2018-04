Marieke Elsinga: ‘Over het algemeen zit ik goed in mijn vel’

Ze gaf zichzelf een jaar de tijd om het te maken bij tv en ging in een koffietentje werken om de huur te betalen. Nu is Marieke Elsinga (31) de razende reporter van RTL Boulevard. Soms verlangt ze terug naar dat koffietentje. ‘Melk opschuimen vind ik oprecht leuk.’

Rustig wacht ze in de lounge van het Lloyd Hotel in Amsterdam. Groen petje, ketting met een hanger in de vorm van een ananas, casual jeans. Als ze ziet dat haar interviewer er is, veert ze enthousiast op en begint met een big smile te kletsen over havermelk, filerijden en koekjes bij de koffie. Het is Marieke Elsinga ten voeten uit: positief, energiek, vrolijk.

Amper anderhalf jaar na haar knallende debuut als opvolger van Luuk Ikink bij RTL Late Night, is ze al niet meer weg te denken van de televisie. Ze is een van de vaste gezichten van RTL Boulevard, deed mee aan Expeditie Robinson, won de felbegeerde Televizier Talent Award en is dit seizoen een van de deelnemers van de zangshow It Takes 2.

Beschouw je jezelf als een zondagskind?

‘Jaaaa, jawel. Een tijdje terug ben ik voor RTL Boulevard naar Ethiopië geweest, waar ik met eigen ogen heb gezien hoe groot het drinkwaterprobleem op de wereld is. Na die reis besefte ik extra goed dat ik ontzettende mazzel heb gehad dat mijn wieg in Nederland stond. In dat opzicht vind ik dat ik een heel fijn en prettig leven heb, maar ik heb hard moeten werken om te komen waar ik nu ben. Mensen die denken dat alles me is komen aanwaaien, hebben ’s nachts geen Qmusic geluisterd.’

Welke offers heb je moeten brengen?

‘Op mijn 25e heb ik mijn vaste baan opgezegd, omdat ik het allerliefst bij de radio of televisie wilde werken. Als het lukte om binnen een jaar iets op de rit te krijgen, dan zou ik ermee doorgaan. Anders zou ik teruggaan naar mijn oude vakgebied: reclame, projectmanagement, sales. Die beslissing gaf veel rust, want ik had twaalf maanden de tijd om keihard mijn best te doen. Ik ging in een koffietentje werken om de huur te kunnen betalen en maakte in mijn vrije uren plannen voor de toekomst. Ideetjes uittikken op mijn laptop, een website en visitekaartjes laten maken, cursussen volgen, aankloppen bij de lokale omroepen. Regelmatig had ik een dipje: dit komt nooit goed, iedereen wil dit, waarom zou het mij lukken? Dat ging op en af, maar over het algemeen zei mijn onderbuik-gevoel dat ik het wél kon.’

Zit die ‘niet lullen maar poetsen’-mentaliteit er van jongs af aan in?

‘Ja, dat heb ik van huis uit meegekregen. Mijn moeder is gepensioneerd, maar ze werkte vroeger als kleuterjuf. Mijn vader zit in het management van de zorgwereld en ik heb nog een oudere broer en zus. ’s Avonds vertelden we verhalen aan tafel, waarbij je soms extra geluid moest maken om erdoorheen te komen. Een normaal, gezellig gezin waarin het fijn opgroeien was. Een veilige basis, en dat is het nog steeds. We steunen elkaar in alles en niemand vindt mijn werk bijzonderder dan bijvoorbeeld dat van m’n broer.’

Je komt zelfverzekerd over. Was je dat toen ook al?

‘Over het algemeen zit ik goed in mijn vel. Maar dat ik goed kan verwoorden hoe ik me voel of hoe ik ergens over denk, wil niet zeggen dat ik niet ook onzeker kan zijn. Dat is een misvatting die veel mensen over mij hebben. Ik ben over dezelfde dingen onzeker als iedereen: hoe ik eruitzie, of ik mijn werk goed doe, of ik wel genoeg tijd besteed aan mijn vrienden, pukkels op mijn gezicht. Een première vind ik leuk, sta ik daar met een glas prosecco. Maar er is ook altijd een beetje paniek: al die mensen zien er fantastisch uit met gekapt haar, dat kan ik niet zelf. Moet ik dat dan maar laten doen? Waar dan, door wie? Wat trek ik aan? Ik kan me daar echt een beetje een sukkeltje in voelen.’

Tekst: Fleur Baxmeier | Beeld: Esmée Franken