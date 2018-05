Manon biecht op: ‘Ineens heb ik gevoelens voor een vrouw’

Elke week onthult een lezeres haar diepste geheim.

Manon (29): ‘Mijn hele leven weet ik al dat ik niet lesbisch of bi ben. Op de lagere school had ik vriendjes, op de middelbare was ik bij de jongens populair en in mijn volwassen leven heb ik best veel serieuze en minder serieuze relaties gehad met mannen. Ik ben nu vier jaar samen met Simon en we hebben het top samen. Maar ineens twijfel ik aan alles, nu ik mijn ogen niet kan afhouden van een vrouw in de sportschool.

Lees ook: Eva: ‘Mijn zoon lijkt sprekend op mijn agressieve ex’

Ik weet niet wat me overkomt. Ik sport al jaren in deze sportschool, niet ver van ons huis vandaan. Simon sport er ook, maar we zijn er zelden samen. Niet omdat we dat niet leuk vinden, maar het is qua werktijden slecht te combineren. Het is nu bijna een jaar geleden dat ik daar voor het eerst een bloedmooie, donkere vrouw zag. Ik weet het moment nog goed: ik was aan het fietsen en ze kwam binnen. Heel even dacht ik dat ze een man was, met haar korte dreadlocks en stoere kleding. Ik bleef kijken terwijl ze stond te praten aan de balie, ze lachte haar tanden bloot en ze fascineerde me enorm. De jongen van de sportschool gaf haar een rondleiding en ik volgde hen vanuit de verte, vanaf mijn fiets. Ik zag dat ze zich inschreef bij de balie en daarna vertrok. Ik maakte mijn gebruikelijke rondje af en klaar. Gek dat die vrouw een paar keer door mijn hoofd schoot in de dagen erna. Wat een mooi mens, ik hoopte dat ik haar nog eens zou tegenkomen.

Dat duurde lang. Het gekke is: ik dacht nog steeds weleens aan haar. Een enkele keer dacht ik dat ik haar ergens zag, maar dat was nooit zo. Ik ging vaker naar de sportschool. Soms zelfs op een ander tijdstip, maar omdat ik haar nooit tegenkwam werd ik op den duur ook weer minder fanatiek. Sporten is nooit mijn grootste hobby geweest. Je voelt het al aankomen: net op het moment dat ik er niet meer op hoopte, liepen we bijna tegelijk de kleedruimte in. Ik had de deurklink in handen toen ze eraan kwam en liet haar voorgaan. Ze bedankte me en we gingen naar binnen. Ze begon met een zucht en zei lachend: ‘Heb jij er wél zin in?’ Ik lachte en zei dat ik nooit zin had in sporten, maar dat ik het van mezelf wel moest doen. Knap, vond ze en ze wenste me ‘toch plezier.’

Ik kan het zelf niet geloven, maar ik ben weg van deze mooie vrouw.

Die avond stemde ik mijn toestellen af op het rondje dat zij maakte. Soms dichtbij, soms iets verder, maar steeds op een manier dat ik haar kon zien. Toen ze wegging, durfde ik niet óók meteen te gaan. Ze zwaaide toen ze naar buiten liep. Ik was van slag; wat deed deze vrouw met me? Nooit eerder heeft een vrouw me zo geboeid. Ik vond haar woest aantrekkelijk, terwijl ik me nooit aangetrokken had gevoeld tot een vrouw. De donderdagavond werd mijn vaste sportavond. Ze is er bijna altijd en een enkele keer maken we een kort praatje. Ze kwam zelfs een keer naast me roeien. Ik hield het langer vol dan ooit tevoren, haha. Ik kan het zelf niet geloven, maar ik ben weg van deze mooie vrouw. Het voelt als verliefd zijn, maar ik kan me niet voorstellen dat ik dat ben. Als ik haar zie, veer ik op. Als ze lacht, moet ik uitkijken dat ik niet naar haar ga zitten staren.

Daarnaast is ze ook nog aardig en heeft ze een prachtig lijf. Zo raar dat ik daarnaar kijk, maar het lukt me niet om dat niet te doen. Sterker nog: de mannen die eerder in de sportschool mijn aandacht hadden, omdat je maar beter naar iets leuks kunt kijken, zie ik niet eens meer staan. Ze windt me zelfs op en ik fantaseer over haar. Pasgeleden gebeurde er iets ergs waarvoor ik me eigenlijk schaam. Ik lag in bed met Simon en terwijl hij mij naar een hoogtepunt bracht, deed ik mijn ogen dicht en dacht aan haar! Het was heftig, en het voelde niet goed. Alsof ik vreemdging tijdens het vrijen met Simon. Ik zit er best mee, ook met het feit dat ik gevoelens heb voor een vróúw. Ik ken dit niet en zit er echt niet op te wachten. Simon en ik gaan volgend jaar trouwen, daar hoop ik dan wel nog steeds achter te staan.’

Ook iets op te biechten? Stuur dan een mailtje naar flair@sanoma.com.

Beeld: IStock