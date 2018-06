Kim-Lian van der Meij ontmoette de nieuwe vriend van haar moeder

Kim-Lian van der Meij (37) is actrice en presentatrice. Ze woont samen met Daniel (38), met wie ze drie kinderen heeft: Ronja (9), William (7) en Benjamin (4). Elke week schrijft ze in Flair over haar drukke leven.

Mijn moeder heeft een nieuwe vriend. En dat is best bijzonder, want ze is al zo’n zeven jaar alleen. Na haar tweede huwelijk vond ze het wel even welletjes met mannen. En dat snap ik. Daar komt bij dat het niet makkelijk is om op je 63e een geschikte partner te vinden voor wie je je hart nog wilt openstellen. Je bent niet meer zo snel swept off your feet, zullen we maar zeggen. En mijn moeder ís toch kieskeurig. Nou, nou, nou. Man, man, man! Of beter gezegd: géén man. Tot nu dus.

Want opeens is Franklin daar. Of Apiatan, dat is zijn sjamanistische naam – hij is een sjamaan – en het betekent helende lans. Mam heeft hem ontmoet tijdens een workshop sjamanendrums maken. Hele weekenden was ze weg, waarin ze af en toe wat foto’s stuurde waarop ze met vreemde mensen rond een vuur stond te dansen, terwijl een grote indiaan op een trommel stond te rammen. Ik heb daar best om moeten grinniken, ja. Dat zijn de sceptische en sarcastische genen van mijn vader, denk ik. Mijn ouders zijn altijd twee uitersten geweest. Waar mijn vader alleen gelooft in wat hij daadwerkelijk ziet, aanraakt en kan verklaren, kan mijn moeder zich verliezen en heilig geloven in het mystieke en mysterieuze. Ik heb een beetje van beiden. Mijn moeder is nogal druk bezig met een healingproces, door middel van yoga, klankschaalmeditatie en nu het sjamanisme. En ja, daar gaat ze he-le-maal voor.

Maar goed: terug naar Franklin, de sjamaan. Zijn helende handen gebruikt hij tijdens handoplegging, reiki en diverse holistische massages. Klinkt best interessant, vond ik. Een paar weken geleden ontmoette ik de nieuwe vriend van mijn moeder. Ze kwamen even kort bij ons op de koffie. Een zeer vriendelijke, warme man en een bijzondere verschijning. Ik snapte wel wat ze in hem zag. Een paar weken later kwam hij mee naar de verjaardag van mijn dochter. Onze hele familie was er. Een behoorlijke vuurdoop voor hem, de hele bijdehante familie Van der Meij voor je kiezen. Dat zijn dus drie meiden, inclusief aanhang en een ex-man. Mijn vader was er natuurlijk (geen feestje zonder Ronald) ook. Maar Franklin bleef kalm, zelfverzekerd en vooral zichzelf. Het was een broeierige avond, zo een waar je tot laat buiten kunt zitten, en ik kon het niet laten om Franklin te vragen zijn helende handen eens op mij los te laten. Baat het niet, dan schaadt het niet, dacht ik.

Hij stelde voor om een korte rapé-sessie te doen, een ritueel waarbij je zogenaamde derde oog en kruinchakra wordt geopend. Zoals een echte sjamaan betaamt, had hij al zijn gereedschap bij zich: trommels, kristallen, klankschalen, kruiden en zijn altijd helende handen. En midden in de tuin, tussen alle visite en spelende kinderen, werd het ineens muisstil. Er werd zacht gepraat en iedereen zat van een afstand te kijken hoe hij te werk ging. Zelfs de kids werden rustig. De enige die het niet rustig had, was Franklin… Want na mijn sessie wilde de hele familie, inclusief mijn sceptische vader. Arme man: acht mensen heeft-ie behandeld die avond. Terwijl bij ons het derde oog openging, denk ik dat Franklin er die avond op tijd twee dichtdeed.

Mijn moeder heeft een nieuwe vriend. Ik mag hem wel, die sjamaan. Ik hoop dat-ie blijft.

