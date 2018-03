Het huishoudboekje van Sjoukje: ‘Toen mijn man vertrok, hebben we de inboedel verdeeld’

Naam Sjoukje (39), senior contentmanager (36 uur)

Relatie Met Wim

Kinderen Sem (14), Julius (13) en Fin (12)

NETTO-INKOMSTEN

Salaris € 3934

Kinderbijslag € 287,21

TOTAAL € 4221,21

UITGAVEN

Hypotheek € 1193

Gas, water, licht € 135

Verzekeringen € 178

Internet en telefoon € 125

Auto en benzine € 200

Boodschappen € 550

Yogaschool € 75

Persoonlijke lening € 129

Extra aflossing lening € 450

TOTAAL € 3035

SPAARGELD € 3000

SCHULDEN € 5300

Je betaalt elke maand een flink bedrag aan hypotheek. Heb je daar bewust voor gekozen?

‘Drie jaar geleden zijn mijn man en ik gescheiden. Dat was een verdrietige periode. We waren het eens over de breuk, toch deed het ons allebei pijn. Het gezin dat je zo graag bij elkaar wilt houden, valt uiteen. De kinderen leden er ook onder. Zeker in de periode waarin er nog veel onzekerheid was. ‘Blijven we hier wonen?’ en: ‘Kunnen we op onze school blijven?’ Dat soort vragen stelden ze me vaak. Ik heb destijds besloten om in ons huis te blijven wonen. Dat papa en mama gingen scheiden was al erg genoeg, ik wilde ze niet ook nog hun huis afpakken. Het was lang spannend of ik de hypotheek voor onze heerlijke twee-onder-een-kap in mijn eentje kon dragen. De bank deed moeilijk en liet me een hele papierwinkel aanleveren. Gelukkig heb ik een goede baan met een prima salaris. Anders kon ik het sowieso wel vergeten. Na vele weken wachten belde de bank dat het rond was. Het was mogelijk om de hele hypotheek op mijn naam te zetten’

Vond je het niet eng om in je eentje verantwoordelijk voor het huis te zijn?

‘Natuurlijk benauwde het idee me. Ik heb destijds ook wel overwogen om het huis te verkopen en met de kinderen kleiner te gaan wonen. Maar ze woonden hier al hun hele leven. Ze hebben vriendjes in de straat en spelen hele zomers lang in de speeltuin en in het bos achter ons huis. Ik wilde ze dat niet ontnemen. En ik dacht: als de bank het verantwoord vindt dat ik deze financiële last alleen draag, zal dat ook zo zijn. Als zij hadden gezegd: ‘we doen het niet’, had ik het niet bij een andere bank geprobeerd. Ik zou hebben geaccepteerd dat het niet anders was. Dan hadden we de boel verkocht en een ander, goedkoper huis gekocht.’

Je hebt naast je hypotheeklasten ook nog een schuld van ruim 5000 euro. Hoe kom je daaraan?

‘Dat is een persoonlijke lening die ik heb afgesloten om spullen te kopen voor in huis. Toen mijn man vertrok, hebben we de inboedel verdeeld. Hij nam ons bed mee, een kast, de bank. Dat soort dingen. Dat ging allemaal in goed overleg. Toen hij alles had verhuisd naar zijn nieuwe appartement, bleven de kinderen en ik achter met een halfleeg huis. Ik sloot toen een lening af bij de bank om nieuwe spullen te kopen. Normaal gesproken ben ik daar niet zo van, maar het kon niet anders. Als ik alleen was geweest, had ik gewoon een paar kussens op de grond gegooid en daarop gezeten tot ik genoeg geld had gespaard voor een nieuwe bank. Met drie kinderen thuis wilde ik gewoon fatsoenlijke meubels in de woonkamer hebben staan.’

Hoe gaat het afbetalen van die lening in z’n werk?

‘Er is door de bank een minimumbedrag gesteld voor het aflossen. Daarnaast probeer ik elke maand 450 euro extra terug te betalen. Ik wil die lening zo snel mogelijk wegwerken.’

Beeld: IStock