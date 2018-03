Kijk mee in het huishoudboekje van Kim: ‘Sparen kan heel snel gaan, als je er bewust mee bezig bent’

Naam Kim (35), filiaalmanager schoenenwinkel (32 uur)

Relatie Koen (37), kraanmachinist (40 uur)

Kinderen Noah (7) en Lucas (8)

NETTO-INKOMSTEN

Salaris € 1927

Salaris partner € 1983

Kinderbijslag € 162,75

TOTAAL € 4072,75

UITGAVEN

Hypotheek € 702

Erfpacht € 140

Gas, water, licht € 153

Kinderopvang € 110

Verzekeringen € 300

Tv + Internet + mobiele telefoons € 95

Boodschappen € 450

Benzine € 75

TOTAAL € 2025

SPAARGELD € 68.000

Hallo, rijke dame!

‘Haha. Ik voel me ook rijk nu ik mijn financiën zo op een rijtje zie staan. Ik liet het mijn man zien en we hadden allebei zo’n gevoel van: yeah baby. Wij rocken!’

Dat doen jullie zeker. Hoe hebben jullie het zo goed voor elkaar gekregen?

‘Wij zijn niet rijk. We denken wel na over geld. We waren zestien en achttien toen we elkaar leerden kennen. We woonden nog thuis, werkten allebei naast onze studie en hielden iedere maand geld over. Vanaf het begin zijn we daar zuinig mee omgegaan. Toen we begin twintig waren en op onszelf gingen wonen, hadden we al een flinke spaarpot. We merkten toen hoe snel sparen kan gaan, als je er bewust mee bezig bent. Dus hebben we dat doorgezet.’

Hoe pakken jullie dat sparen aan?

‘Onze salarissen komen op dezelfde rekening binnen. Van die rekening worden alle vaste lasten afgeschreven. Dat gaat allemaal vanzelf. We weten precies hoeveel dat is en hoeveel er dus over blijft. Ik haal dan boodschappengeld van de rekening af en maak dat over naar een andere rekening waar mijn man en ik allebei een pasje van hebben. Ook schrijf ik meteen een bedrag aan spaargeld over naar de spaarrekening. Dat bedrag verschilt per maand. We proberen zeker een paar honderd euro per maand te sparen, maar iedere maand heeft zijn eigen kosten. Dan is er een fiets van de kinderen stuk, of groeit één van hen opeens zo hard dat zijn kleding ineens te klein is. Daar probeer ik rekening mee te houden. Ik vind het wel belangrijk om iedere maand iets te sparen. We verdienen te veel geld om alles altijd uit te geven. Dat is écht niet nodig. Ik las ergens een keer een quote van die rijke zakenman Warren Buffett. Hij zei: ‘Do not save what is left after spending, spend what is left after saving.’ Oftewel: ‘Spaar niet wat er over is nadat je geld uit hebt gegeven, maar geef uit wat over is nadat je hebt gespaard.’ Dat vind ik een goed advies en zo probeer ik het te doen.’

Jullie hebben twee kinderen. Sparen jullie daar ook voor?

‘Ja. We sparen iedere maand een vast bedrag voor de kinderen. Dat hebben we laatst verhoogd naar 100 euro per maand. 50 euro per kind dus. Ik vind het belangrijk dat er geld is als ze willen gaan studeren. Ook vind ik dat je als ouders financieel een bijdrage moet leveren aan het halen van het rijbewijs. We hoeven niet alles te betalen, maar in ieder geval de helft. Het is zo duur. Je kunt niet van een net-volwassene vragen om dat zelf te betalen. Een rijbewijs geeft je onafhankelijkheid en is voor later ook handig, als je een baan zoekt.’

