Kelly: ‘Ik heb een haat-liefdeverhouding met mijn borsten’

Naam Kelly (26)

Beroep Cateringmedewerker

Lengte 1.55 meter

Gewicht 72 kilo

WAAROM IN FLAIR?

‘Ik ben een enthousiaste durfal. Meedoen aan deze fotoshoot leek me een leuke uitdaging. Hopelijk bewijs ik zo dat ook vrouwen met een maatje meer in de kijker mogen staan.’

GEZICHT EN HAAR ‘Hoewel ik mijn ogen een grote troef vind, zou ik soms willen dat ik geen bril meer hoef te dragen. Ik heb altijd hetzelfde montuur op en dat verandert m’n uitstraling wel een beetje. Gelukkig heb ik een stralende lach, die mijn gezicht doet opleven. Over mijn haar ook geen klachten. Een paar maanden geleden had ik nog lange lokken waar ik vaak complimenten over kreeg. Toch vond ik het tijd voor verandering, een goede zet, vind ik nog steeds.’ 8

BORSTEN ‘Ik heb een haat-liefdeverhouding met mijn borsten. Ze zijn zeker niet te klein, maar als ik mocht kiezen, zouden ze er anders uitzien. Dan koos ik een vollere, rondere en vooral stevigere boezem.’ 7

BUIK ‘Met kleren aan ben ik tevreden. In lingerie of bikini voel ik me niet altijd op mijn gemak. Toch zeggen veel vriendinnen tegen me dat ik nog een mooie buik heb na mijn zwangerschap.’ 7

ARMEN EN BENEN ‘Over mijn armen maak ik me geen zorgen. Mijn benen zijn daarentegen mijn grootste complex. Vooral mijn bovenbenen en dijen probeer ik te verbergen in strakke broeken die alles op z’n plaats moeten houden.’ 6

BILLEN ‘Net als een ronde, volle boezem vind ik ook ronde, volle billen heel mooi bij een vrouw. Met mijn ronde kont ben ik dan ook heel tevreden!’ 7

Eindcijfer: 7,5

‘Ik heb wel wat complexen en ben niet razend enthousiast over elke centimeter van mijn lichaam, maar in grote lijnen hou ik echt wel van mezelf. Dit is wat ik ben: een vrouw met rondingen. Take it or leave it.’

Dit artikel komt uit editie 15 van Flair. Nu verkrijgbaar in de winkel.

Beeld: Sanoma Beeldbank