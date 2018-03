Karlijn: ‘Ik wist zeker dat ik mijn droombaan zou vinden’

Wie door Instagram scrolt, gaat bijna geloven dat we allemaal een fantastische droombaan hebben. #lovemyjob? Dat geldt niet voor iedereen.

Lees ook: Droombaan: dit hotel zoekt iemand die gratis komt overnachten

Karlijn (30) zou haar kantoorbaan zo inruilen voor een aanstelling in een museum.

‘Toen ik afstudeerde als historicus, was ik ervan overtuigd dat ik op een dag mijn droombaan zou vinden. Als ik maar hard genoeg werkte en enthousiast solliciteerde, kon ik vast zo aan de slag. En misschien schopte ik het zelfs wel tot het MET (Metropolitan Museum of Art in New York, red.). Zulke ambities mag je natuurlijk niet uitspreken, dan word je al snel van grootheidswaan beschuldigd.

Maar stiekem koesterde ik wel die droom. We zijn inmiddels acht jaar verder en ik zit nog steeds in mijn tweede baan in de sociaal-culturele sector. Ik werk mee aan projecten waardoor jongeren zin krijgen om te participeren aan cultuur. Slof ik elke dag met tegenzin naar kantoor? Nee. Ik vind mijn werk soms leuk, soms saai, soms routineus, soms verrijkend, soms vervelend. Maar wat het ook is, het is zeker niet de baan van mijn leven. Drie jaar geleden heb ik besloten om mijn ambities meer buiten het werk te zoeken. Ik ben gaan zingen in een bandje.

We zullen nooit op Pinkpop staan, dat weet ik ook wel, maar ik kan er wel mijn creativiteit in kwijt, mijn energie. Die paar avonden per week dat we repeteren, zit ik in een andere wereld. Ook op andere gebieden probeer ik ondernemend te zijn. Ik doe mee aan hardloopwedstrijden, ga naar concerten, zit geregeld in de bioscoop. Dat kan allemaal doordat ik niet zo’n veeleisende baan heb en dat is fijn, maar als het MET belt, zou ik geen seconde twijfelen.’

Meer #lovemyjob? verhalen lees je in de nieuwste Flair. Flair 12 ligt nu in de winkels!

Volg jij onze huishoudpagina al? Hier vind je al onze huishoudtips handig op een plek: www.facebook.com/flairathome