Jorien: ‘Het woord uitzaaiingen viel en de wereld stopte met draaien’

Jorien (30) is moeder van Ellis (3), die net kankervrij is verklaard.

‘Al vanaf dat Ellis anderhalf is, is ze aan het vechten tegen kanker. Waarschijnlijk was ze op het moment van de diagnose al drie maanden ziek, maar we werden van ziekenhuis naar ziekenhuis gestuurd. Er zou vast niets aan de hand zijn, kinderen zijn moeilijke eters, dat gezwollen buikje is constipatie: alles kwam voorbij. Maar toen ik terugkwam van een zakentrip en Ellis met een grauwe huid en opgezwollen buikje op de bank zag zitten, zijn we opnieuw naar het ziekenhuis geracet. Na één foto bleek al dat er iets mis was. Tig onderzoeken, scans en echo’s volgden en drie dagen later kregen we de uitslag. Ellis had een gezwel in haar buikje.’

Niet googelen

‘Het was op een maandag. Mijn man was naar zijn werk gegaan en twee dokters kwamen de kamer binnen. Ze schraapten hun keel en deelden de diagnose mee. Een gezwel, dat valt misschien mee, dat kunnen ze wegnemen, denk je dan nog. Maar later volgden de woorden tumor, neuroblastoom, kwaadaardig en uitzaaiingen. De wereld stopte met draaien. De dokters adviseerden me niet op internet te zoeken naar neuroblastoom. Zodra ze de kamer verlieten, was dat natuurlijk het eerste wat ik deed. Om vervolgens de verschrikkelijkste verhalen te lezen over de ziekte en over gestorven kindjes. Ik kon niet meer helder nadenken, alleen maar huilen. Mijn man durfde ik niet meteen te bellen. Hij is dakdekker en ik was bang dat hij een ongeluk zou krijgen bij het horen van dit nieuws. Pas na het werk heb ik het verteld. Toen kon ons gevecht tegen die rotkanker beginnen.’

Blije foto’s

‘Ellis kreeg meteen chemo omdat de kanker al zo uitgezaaid was. Twee of drie weken na de diagnose heb ik voor het eerst iets over haar ziekte gepost op Instagram. Ik had al een profiel nog van voor ze geboren was, gevuld met de typische vakantie- en lieve babyfoto’s. Maar een kindje met kanker, dat leek niet thuis te horen tussen al die blije foto’s op Instagram. Ergens voelde ik dat er een taboe was. Na een korte periode van radiostilte besloot ik toch te delen wat er mis was met onze dochter. Eerst met een prentje van Alice in Wonderland, de Alice naar wie onze Ellis is vernoemd. Wat later volgden ook foto’s van Ellis zelf. Ik ben zo blij dat ik de stap durfde te zetten om ons verhaal te delen. De reacties waren meteen hartverwarmend. Elke dag kreeg ik berichten van volgers om te horen hoe het met Ellis was en om ons moed in te spreken. Ik ben enorm verrast door de goedheid van mensen. Onbekenden stuurden ons kaartjes, speelgoed voor Ellis, snoep- en chocoladepakketten. Nog altijd trouwens, bijna dagelijks staat de postbode aan de deur met een pakketje. Post ik een dag niet, dan krijg ik gegarandeerd berichten om te horen of er niets mis is. Ongelooflijk hoe attent mensen zijn.’

Enige contact

‘Niet alles heb ik gepost. Ik wilde geen huilende foto’s van Ellis of posts die door merg en been gaan. Maar een foto waarop haar litteken op haar buikje te zien is, vind ik wel kunnen. Dat is nu eenmaal de realiteit. Eén foto in bad, waarop je Ellis’ litteken ziet, heeft Instagram verwijderd na een klacht van iemand die de foto ongepast vond. Ze is een baby en baby’s zijn schattig wanneer ze in bad gaan, ook wanneer ze kanker hebben, toch? De zwaarste periodes waren ook de periodes waarin ik het meest postte. We hebben een keer vijf weken lang met Ellis in een isolatiekamer doorgebracht. Dan is Instagram je enige poort naar de buitenwereld. Ik zou niet weten hoe ik zonder social media die tijd had moeten vullen zonder tegen de muren op te vliegen. Want postte ik zelf niet, dan ging ik op Instagram op zoek naar andere moeders van een kind met kanker. Vaak kon ik me optrekken aan positieve verhalen over behandelingen die aanslaan en kindjes die kankervrij worden verklaard. Af en toe was er helaas slecht nieuws: een kind dat de strijd verliest. Dan slaat de realiteit je keihard in je gezicht. In het begin was het soms moeilijk om de knuffelfoto’s van ‘gewone’ Insta-moeders met hun gezonde kinderen te zien. Iets wat je zelf zo vurig wenst, maar wat op zulke momenten heel ver weg lijkt. Maar daar heb ik nu geen last meer van. Ik geniet vooral van al die positiviteit en liefde die zo veel accounts laten zien.’

Normaal is nu speciaal

‘Een paar dagen geleden hebben we goed nieuws gekregen. Na anderhalf jaar van behandelingen is Ellis kankervrij verklaard. Maar echt genezen, dat weten we nooit. Ellis’ kanker is heel agressief en keert in vele gevallen terug. Hopelijk is zij een van die kinderen die hiervan gespaard blijven. De afgelopen maanden waren loodzwaar, vooral voor haar uiteraard, maar ook voor ons. We hebben in het ziekenhuis geleefd. Vaak mochten we uit voorzorg maandenlang geen contact hebben met vrienden vanwege besmettingsgevaar. Elke dag moesten we het huis desinfecteren, Ellis verzorgen, voortdurend op onze hoede zijn. Na anderhalf jaar constant zorgen gaan we nu allebei weer aan de slag. We kijken er zo naar uit om ons ‘normale’ leven op te pakken, met een gezonde dochter, een baan en vrienden. Hopelijk hoef ik op Instagram voortaan alleen nog leuke foto’s te posten, van de fratsen van Ellis, van uitjes met het gezin en van mijlpalen waarop we vieren dat onze dochter nu alweer zo lang kankervrij is.

@rienxellis

