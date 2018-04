Het huishoudboekje van Jacomien: ‘Ik moet hem soms dwingen om met me de stad in te gaan voor nieuwe kleding’

Naam Jacomien (42) mede-eigenaar bouwbedrijf (40 uur+)

Relatie Bart-Jan (45) mede-eigenaar bouwbedrijf (40 uur+)

Kinderen Devi (14)

NETTO-INKOMSTEN

Gezamenlijk salaris uit onderneming: € 4500

Kinderbijslag: € 95,74

TOTAAL € 4595,74

UITGAVEN

Hypotheek € 900

Gas, water, licht € 125

Verzekeringen € 342

Werkster € 1200

Internet € 100

Boodschappen € 550

Mobiele telefoons € 125

Auto € 225

TOTAAL € 3567

SPAARGELD € 23.000

SCHULD € 0

Wat een enorm bedrag betalen jullie iedere maand aan de werkster. Hoe zit dat?

‘Het verbaast me niet dat dat je eerste vraag is. Haha. Onze werkster Nancy werkt drie dagen in de week bij ons. Ze maakt schoon, ze wast, ze strijkt en ze kookt zelfs voor ons op die dagen. Haar hulp neemt veel stress weg uit ons leven. Daar doen we het voor.’

Hebben jullie het zo druk, dan?

‘Mijn man en ik runnen samen ons eigen bedrijf in de bouw. Dat is voor ons allebei een meer dan fulltimebaan. De eerste paar jaar deden we daarnaast ook het huishouden nog zelf. Dan stonden we soms om half negen ‘s avonds nog achter de pannen. Hup, eten, even onder de douche, een half uurtje ontspannen en naar bed. Tot we tegen elkaar zeiden: zo vinden we er niets aan. Dus moest er iets anders. Toen kwam Nancy in beeld, die we via via leerden kennen. Ze had jarenlang als huishoudster gewerkt, toen ze kleine kinderen had niet meer, en nu zocht ze weer werk. Ik vond het best een stap om iemand toe te laten in ons huis. Ze verschoont ook ons bed en bepaalt dus drie dagen per week wat we eten. Dat is best privé. Maar we hadden meteen een goed gevoel bij haar. Sinds drie jaar helpt ze ons.’

En dat kost jullie 1200 euro per maand. Is dat het waard?

‘Absoluut! Je kunt zeggen: het kost je veel geld. Je kunt ook denken: wat kunnen wij nu zelf in die tijd doen. Werken en geld verdienen of qualitytime doorbrengen met onze zoon. Vroeger bestelden we vaak eten, omdat we te moe waren om nog te koken ‘s avonds. Dat geld besparen we onszelf nu. Nancy doet ook onze boodschappen en brengt dan altijd bonnetjes mee. Niet dat dat van mij hoeft, hoor. Ik vertrouw haar volledig. Ze wil dat zelf graag. Ze krijgt het iedere week weer voor elkaar om voor weinig geld de hele koelkast vol te zetten met lekkers. Dat doe ik haar niet na. Dus je kunt zeggen: ze kost je een hoop geld. Je kunt ook zeggen: ze bespaart je een hoop geld. De waarheid ligt in het midden, denk ik zelf. Ze is gewoon iedere euro waard.’

Jij en je man runnen samen een bedrijf. Hoe is het om met je man te werken?

‘Mijn man had dit bedrijf al toen ik hem vijftien jaar geleden ontmoette. Ik ben daar toen ook gaan werken. Eerst deed ik wat licht administratieve taken, inmiddels ben ik een wat zwaardere kracht. Bart-Jan en ik doen het écht samen. Als mensen hem bellen en hij neemt niet op, dan bellen ze mij. Ik kan inmiddels overal over meepraten. Dat heeft wel even geduurd, want ik had geen enkele kennis van de bouw toen ik hem ontmoette. Nu weet ik soms meer dan hij. We vinden het fijn samen te werken. We zijn inmiddels een geoliede machine.’

Hoe hebben jullie dat financieel geregeld?

‘We zetten iedere maand een vast bedrag op een rekening, waar de vaste lasten vanaf worden geschreven. Daarnaast boeken we een bedrag naar een privé‑rekening voor andere kosten, zoals een keer uit eten, nieuwe kleding of spullen voor in huis. Daar hebben Bart-Jan en ik allebei een pinpas van. Hij geeft eigenlijk nooit geld uit. Hij draagt het liefst iedere dag dezelfde spijkerbroek en blouse, met daaronder dezelfde schoenen. Als het maar lekker zit. Ik moet hem soms dwingen om even met me de stad in te gaan voor nieuwe kleding. Dan gaat hij uiteindelijk akkoord op voorwaarde dat we maar naar één winkel gaan. Dat is een winkel waar hij altijd alles koopt. Lekker efficiënt. Binnen een uur staan we weer buiten met een nieuwe garderobe. Noodzakelijk kwaad, zo ziet Bart-Jan winkelen. Het gebeurt vaak dat hij een maand lang geen geld uitgeeft. Aan niks. Hij werkt graag, ontspant daarna lekker thuis met een glaasje wijn op de bank voor de tv. Soms even in bad. Meer heeft hij niet nodig.’

