Het huishoudboekje van Nadine: ‘We zijn niet rijk, maar heel tevreden’

Naam Nadine (39), onderwijsassistent (24 uur)

Partner Greg (42), elektricien (40 uur)

Kind Marieke (5)

NETTO-INKOMSTEN

Salaris € 980

netto Salaris partner € 2020

netto Kinderbijslag € 67,17

TOTAAL € 3067,17

UITGAVEN

Hypotheek € 410

Gas, water, licht € 105

Verzekeringen € 290

Televisie en internet € 65

Mobiele telefoon € 45

Boodschappen € 500

Balletles € 25

Reiskosten werk € 50

Onderhoud cv-ketel € 15

Afbetaling zonnepanelen € 40

Staatsloterij € 30

Netflix € 13,99

TOTAAL € 1588,99

Zijn jullie tevreden met jullie salaris?

‘We zijn niet rijk, maar heel tevreden. Ik kan wel meer gaan werken, maar dat wil ik niet. Ik werk nu 24 uur, zodat ik veel bij mijn dochter kan zijn. Ik werk vooral tijdens schooltijden en daarnaast vaak vanuit huis. Zo ben ik er wanneer mijn kind thuis is. Als het nodig is, passen mijn ouders op. Zij wonen twee straten achter ons. Dat is heel luxe. Ze willen er geen geld voor hebben, dus dat scheelt ook. Wel nemen we ze geregeld mee uit eten of een dagje uit, om ze te bedanken. Mijn man werkt fulltime en brengt het hoogste salaris mee naar huis. Van zijn inkomen zouden we met zijn drieën kunnen leven, maar dan is er geen ruimte voor leuke dingen. Daar werk ik voor, zeggen we altijd. Mijn salaris gaat op aan extra’s en een klein beetje aan sparen.’

Zijn jullie spaarders?

‘We proberen het. Onze vaste lasten zijn niet zo hoog, waardoor er na het betalen van de rekeningen nog wel wat overblijft. Ik spaar altijd iets, al is het vijftig euro. In goede maanden spaar ik soms wel vierhonderd euro. Ook proberen we om een deel van ons vakantiegeld te sparen. We gaan wel op vakantie, maar geven daar geen fortuin aan uit. We hebben een eigen caravan, die bij een familielid in de berging staat. Meestal gaan we daar in de zomer mee weg. Er zit een tweepersoonsbed in en we kunnen van het zitje nog een bed maken. Meestal blijven we in Nederland. Marieke vermaakt zich best. Geef haar een beetje zon, wat water en zand en ze is de hele dag zoet.’

Waar dromen jullie van?

‘Dat we de loterij winnen. We hebben niet voor niets twee loten. Een vriendin zei laatst dat ik dat geld beter iedere maand op een spaarrekening kan zetten. Misschien heeft ze gelijk. Maar ach, wij vinden het leuk om weg te dromen bij het idee om opeens heel rijk te zijn. Aan dat dromen alleen beleven we ook al veel plezier. Dat is die dertig euro al waard. En een deel van wat de loten kosten gaat naar goede doelen, dus wie kan het daar nou niet mee eens zijn?’

Wat zou je doen als de hoofdprijs op jullie lot valt?

‘Dat weten we precies. We zouden een nieuw huis laten bouwen in het dorp waar we wonen. We wonen nu in een rijtjeshuis en dat is prima. We hebben lage lasten en dat is heel wat waard. Maar als het geld bij wijze van spreken tegen de plinten zou klotsen, zouden we een vrijstaand huis laten bouwen, midden in het groen. Met een flinke tuin, zodat ik een grote moestuin kan aanleggen. Omdat we er zelf geen plek voor hebben, heb ik nu een moestuin verderop in het dorp. O ja, en in die tuin komt dan ook een enorm speeltoestel voor onze dochter, zodat zij daar met vriendjes en vriendinnetjes op kan spelen.’

