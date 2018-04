Het huishoudboekje van Esmee: ‘Anderen blij maken is toch het mooiste wat je met je geld kunt doen?’

Naam Esmee (42), arbeidsdeskundige verzekeraar (36 uur)

Partner Eugene (45) teamcoördinator verzekeraar (36 uur)

Netto-inkomsten

Salaris € 2744

Salaris partner € 2990

TOTAAL € 5734

VASTE LASTEN

Hypotheek € 800

Gas, water, licht € 200

Tv/internet € 50

Boodschappen € 650

Auto’s € 200

Benzine € 400

Verzekeringen € 390

Boodschappen € 250

Mobiele telefoon € 15

Honden € 200

Mobiele telefoons € 10

Contributie sportclubs € 70

Spotify € 10

TOTAAL € 3245

SPAARGELD € 18.000

Geef je makkelijk geld uit?

‘Mijn man zou zeggen van wel. Dat zie ik zelf ook wel. Mijn man en ik verdienen goed en kunnen ook goed uitgeven. Het is een cliché maar ik geloof erin dat geld moet rollen. Om me heen zie ik ook zuinige mensen. Dat zijn niet per se mensen die weinig verdienen. Sommige mensen worden alleen maar gieriger naarmate ze rijker worden. Terwijl je toch zou denken dat delen dan alleen maar makkelijker wordt. Wel voor mij, in ieder geval. Ik neem mensen van wie ik hou mee uit eten en betaal dan de rekening. Ik geef grote verjaardagscadeaus of neem mensen mee naar de schouwburg voor een voorstelling die echt bij ze past. Daar geef ik met gemak geld aan uit. Anderen blij maken is toch het mooiste wat je met je geld kunt doen? Mijn man en ik genieten van luxe en gunnen dat anderen ook.’

Reageert iedereen daar positief op?

‘Meestal wel. Eén keer werd mijn vrijgevigheid minder op prijs gesteld. Toen mijn neefje twaalf werd, kocht ik een playstation voor hem. Dat vond mijn zus niet oké. Ze dwong me het ding terug te brengen naar de winkel. Neefje natuurlijk boos op haar. Dat was niet handig van me. Ik heb niet voor niets geen kinderen, zeg maar. Ik ben een leuke tante omdat ik ze verwen, maar opvoedkundig is mijn toegevoegde waarde nul.’

Jullie hebben meer dan 3000 euro aan vaste lasten. Vind je dat veel?

‘Als je het zo zegt, vind ik het wel hoog, ja. Ik heb nooit moeite gedaan om dat te verlagen. Ik kan wel een hele dag prijzen gaan zitten vergelijken op internet, maar het levert me meer op als ik die tijd besteed aan werken. Alles waar ik geld aan uitgeef, levert me iets op. In ruil voor het hypotheekbedrag woon ik in een prachtig en ruim huis. In ruil voor de contributie van de sportvereniging, tennis ik iedere week lekker met vriendinnen. Ik geef niet onnodig geld uit. Ik zie het als een middel om fijne en mooie dingen in mijn leven te hebben. Al is het natuurlijk waar wat die creditcardmaatschappij zegt: de mooiste dingen in het leven zijn gratis.’

Wie doet er bij jullie thuis de financiën?

‘Mijn man zorgt dat de rekeningen betaald worden, al gaat het meeste via automatische incasso. Verder valt er niet zo veel te regelen. Onze salarissen komen op dezelfde rekening binnen, op één grote hoop. Daar worden de rekeningen van afgeschreven en alles wat we gedurende de maand betalen. Wat er aan het einde van de maand nog op staat, maak ik over naar de spaarrekening. Hoeveel dat is? Geen idee. Soms niks, soms 100 euro, soms 1000. Daar valt geen peil op te trekken. Hoeveel spaargeld we hebben heb ik voor deze rubriek echt op moeten zoeken. Dat viel me trouwens alles mee, met 18.000 euro.’

