Chantal: ‘Doe dat waarvan je blij wordt!’

Chantal (40) is waarnemend hoofdredacteur van Flair. Ze is single moeder van Ravi (3).

Blij verrast en een tikkie emo werd ik van de interviews met de acht moeders in deze Flair. Klinkt heel cliché, maar sinds ik zelf moeder ben, begrijp ik dus waarom mijn ouders me bijna dwongen om economie te gaan studeren. Dat werd heao economisch-linguïstisch, maar ik stopte na drie dagen. Ouders in paniek. Ik werd getest bij een duur testbureau. Daar kwam uit dat ik beeldhouwer of maatschappelijk werker moest worden. Met beide beroepen heb ik nog altijd veel.

Een vriendin deed journalistiek, en ja, ik mocht nog instromen, ook al was ik twee weken te laat. Ik herinner me nog wat de lerares zei toen ik schoorvoetend binnenkwam: ‘Weer iemand die niet weet wat ze wil.’ Ik bleek alleen maar negens te scoren. Journalistiek bleek, bij toeval, mijn ding. Roeping wil ik het niet noemen. Er is meer in het leven dan werk.

Maar goed, die moederdagverhalen… Ik begrijp, nu ik zelf moeder ben, dat je als moeder het beste voor je kind wilt. Mijn vader at tijdens de Tweede Wereldoorlog bloembollen en zat ondergedoken. Mijn moeder, oudste dochter, mocht niet naar school. Zij zorgde voor haar broertjes en zusjes. Beiden zijn zeer succesvol geworden, op eigen kracht, in hun eigen tijd, met hun eigen geld. Topfuncties bekleedden ze. Niets meer dan respect.

Laatst fantaseerde ik met de papa van Ravi, tegenwoordig mijn goede vriend, dat we hoopten dat hij een goede studie zou kiezen. En dat we dat zouden stimuleren. Maar bovenal: dat hij gelukkig wordt en doet waarvan hij blij wordt. En weet je, dat wens ik iedereen toe: doe dat waarvan je blij wordt!

Flair 19. Flair ligt t/m 15 mei in de winkel.