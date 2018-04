Het huishoudboekje van Ursula: ‘Mijn huishoudboekje ziet er dus compleet anders uit dan een jaar geleden’

Naam Ursula (35), frontofficemedewerker (30 uur)

Kinderen Jessy (5) en Joris (2)

NETTO-INKOMSTEN

Salaris € 1695

Toelage ex € 200

Toeslagen € 175

Kinderbijslag € 134,03

TOTAAL € 2204,03

UITGAVEN

Huur € 690

Gas, water en licht € 115

Verzekeringen € 211

Internet € 20

Boodschappen € 300

Mobiele telefoon € 34,95

Sportschool € 19,95

Auto € 200

Kinderopvang € 150 (verrekend met teruggave)

TOTAAL € 1740,90

SPAARGELD € 3000

SCHULD € 0

Is er veel veranderd in je financiën de laatste tijd?

‘Nogal. Eigenlijk alles. Ruim een halfjaar geleden ben ik gescheiden. Mijn ex en ik hebben ons huis verkocht en ik verhuisde met onze kinderen naar een appartement verderop. Mijn huishoudboekje ziet er dus compleet anders uit dan een jaar geleden. Mijn leven ook, trouwens.’

Ben je er financieel op achteruit gegaan?

‘Ja, behoorlijk. Mijn ex en ik woonden samen in een huis en deelden de lasten. Nu moet ik de huur in mijn eentje betalen, net als alle andere lasten. Gelukkig kwam ik wel in aanmerking voor huurtoeslag en een beetje zorgtoeslag. Dat geeft financieel wat ruimte.’

Had je spaargeld toen jullie uit elkaar gingen?

‘Ik had duizend euro op mijn spaarrekening staan. Gelukkig verkochten we onze woning met winst. Daar hielden we na de afrekening allebei zo’n tienduizend euro aan over. Dat staat niet allemaal meer op mijn rekening. Ik vond een huurappartement, perfect gelegen tegenover de school van mijn oudste zoon en vlak bij het kinderdagverblijf van mijn jongste. Ook wonen er vrienden en familieleden in de buurt. Het huis was alleen nog helemaal nieuw en kaal. Dus er moest geschilderd worden, behangen en er moest een nieuwe vloer in. Badkamer en keuken zaten er gelukkig wel al in.

Mijn eerste ingeving was om naar de meubelboulevard te gaan. Daar kwam ik er al snel achter dat ik met mijn budget kansloos was. Dus heb ik me tot Marktplaats gericht. Ook kocht ik spullen via via. Mensen die ook uit elkaar gingen en juist spullen kwijt moesten. Of mensen die groter of kleiner gingen wonen of gewoon iets nieuws wilden. Ik moest even over een drempel heen om mijn huis in te richten met tweedehandsspullen. Dat was ik niet gewend. Maar na een tijdje kreeg ik er lol in. Mijn huis ziet er nu top uit. Daar ben ik zo trots op. Ik moest de creativiteit even ergens vandaan halen, maar het is echt leuker geworden dan wanneer ik alles in één klap bij een meubelzaak had gekocht.’

Jij en je ex hebben twee kinderen. Hoe hebben jullie dat financiën geregeld?

‘We hebben een traditionele omgangs-regeling, om het zo te zeggen. De kinderen wonen bij mij en gaan om het weekend naar hun vader. Tussendoor ziet hij ze ook nog. Hij woont vijf minuten fietsen verderop. Als ik ‘s avonds een keer weg moet, komt hij hier oppassen. Hij helpt me ook om werkuren op te vangen. Hij is ondernemer en kan zijn tijd flexibel indelen. Dat scheelt me een hoop geld aan kinderopvang. Mijn ex en ik zijn uit elkaar gegaan omdat we uit elkaar groeiden in plaats van naar elkaar toe.

Wat hem interesseerde, boeide mij niet en andersom. We vinden elkaar nog steeds leuk en zijn gek op onze kinderen. Financieel is het zo geregeld dat hij elke maand een bijdrage voor de verzorging van de kinderen, op mijn rekening stort. Dat gebruik ik om eten en drinken te kopen, nieuwe kleding wanneer dat nodig is en bijvoorbeeld de bijdrage voor school te betalen. Als er extra dingen nodig zijn, hebben we het daar samen over. Daar komen we altijd wel uit. Zoals laatst toen ik een rekening kreeg van het ziekenhuis voor bloedonderzoek voor Jessy. Dan app ik een foto en maakt hij de helft naar me over. Het voelt soms wel gek om er zo zakelijk mee om te gaan. Dat gaat toch spontaner en natuurlijker als je nog samen bent. Maar het is niet anders.’

Regel je je geldzaken anders nu je er alleen voor staat?

‘Ik probeer meer te sparen. Omdat ik nu alleenstaande moeder ben, voel ik me kwetsbaarder. Als ik mijn baan verlies of ik word ziek, heb ik niemand om financieel op terug te vallen. Ik heb mezelf een spaardoel gegeven: een appeltje voor de dorst van zesduizend euro. Ik heb al drieduizend van de verkoop van het huis en probeer nu verder te sparen. Het gaat niet snel, maar het lukt.’

Hoeveel zet je elke maand weg?

‘Ik probeer € 150 op mijn spaarrekening te zetten. Dat doe ik meteen als ik mijn salaris heb gekregen, anders vliegt het uit mijn zakken. Ook extraatjes als vakantiegeld wil ik sparen. Ik hou er niet van om op een houtje te bijten, dus rigoureus besparen doe ik niet. Ik ga gerust lekker hightea’en met een vriendin of met de kinderen naar de bioscoop. Ik leef nu. De ene maand gaat het sparen beter dan de andere, maar mijn spaargeld groeit en dat is het belangrijkst.’

Ben je trots op wat je hebt bereikt?

‘Ja. Het voelt goed om onafhankelijk te zijn, ook financieel. Het waren pittige maanden, maar ik heb mijn leven weer op orde. Ik ben gelukkig en de kinderen zijn blij. Dat laatste vind ik nu het belangrijkst.’

