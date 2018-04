Het huishoudboekje van Annemiek: ‘We redden het met alleen het inkomen van mijn man’

Naam Annemiek (31), huisvrouw

Partner Getrouwd met José (35), dierenarts in eigen praktijk (40+ uur)

Kinderen Zwanger van de eerste

NETTO-INKOMSTEN

Salaris partner € 3000 (deel van de winst)

TOTAAL € 3000

UITGAVEN

Hypotheek € 1100

Gas, water, licht € 175

Verzekeringen € 325

Wegenbelasting € 44

Televisie en internet € 120

Mobiele telefoon € 100

Boodschappen € 400

Goede doelen € 50

Lidmaatschappen € 25

Onderhoud cv-ketel € 17,50

Krant € 18,50

TOTAAL € 2375

SPAARGELD € 9000 (privé)

SCHULDEN € 0 (los van zakelijke schulden)

Lees ook: Het huishoudboekje van Janneke: ‘We moesten euro voor euro terugbetalen door hard te werken’

Jullie leven samen van één inkomen. Is dat een bewuste keuze?

‘We verwachten binnen drie maanden ons eerste kindje. Ik groeide op in een gezin waarin alleen mijn vader werkte en dat vond ik als kind heel fijn. Mijn moeder was er altijd als ik uit school kwam, heel traditioneel met een kopje thee en een koekje aan de keukentafel. Ik kon mijn verhaal bij haar kwijt en ze steunde me in alles. Daar had ze ook tijd voor. Tegenwoordig zie ik om me heen alleen maar moeders die veel te druk zijn met hun werk. Die hebben amper oog voor hun kinderen, laat staan dat ze tijd hebben voor thee. Ik wil dat niet zo, daarom ben ik gestopt met werken.’

Hoeveel inkomen scheelde dat?

‘Ruim duizend euro netto. Ik werkte al parttime. Dat was een bewuste keuze, omdat mijn man een eigen praktijk heeft. Daar moet hij, vind ik, compleet in op kunnen gaan. Soms is hij er wel 80 uur per week mee zoet. Als ik daarnaast ook nog werk, is er geen tijd meer voor het huishouden en alles wat daarbij hoort. Ik heb geen zin om altijd stress te hebben. Te weinig tijd, te veel te doen. We redden het ook met alleen het inkomen van mijn man, dus waarom zou ik niet stoppen met werken en op een andere manier aan ons gezin bijdragen?’

Misschien omdat je daardoor financieel afhankelijk bent van je man?

‘Ik geloof in ons huwelijk en ben daarin misschien eindeloos romantisch en ouderwets. We zijn getrouwd omdat we ervan overtuigd zijn dat we altijd samen blijven. Anders heeft het huwelijk niet veel zin, toch? We zorgen nu voor elkaar, op meer manieren dan alleen financieel. Ik doe dan wel boodschappen van het geld dat mijn man verdient, maar ik kook de maaltijden. We zijn afhankelijk van elkaar, dat vind ik juist een mooi idee.’

Geef je makkelijk geld uit?

‘Nee, ik ga verstandig met geld om. Voor de boodschappen, voor kleding, voor onvoorziene kosten: overal heb ik een bedrag voor gereserveerd. Ik spaar in aparte potjes voor verschillende doelen, zoals de vakantie. Omdat de inkomsten uit de praktijk van mijn man elk jaar anders zijn, moet ik goed vooruitdenken. Naast ons spaargeld zetten we ook geld apart om te investeren in het bedrijf en belasting te betalen.’

Het hele interview lees je in de nieuwste Flair. Flair 14 ligt nu in de winkels.

Volg jij onze huishoudpagina al? Hier vind je al onze huishoudtips handig op een plek: www.facebook.com/flairathome

Beeld: IStock