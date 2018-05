Het huishoudboekje van Anne: ‘Vanaf mijn zeventiende zorg ik al grotendeels voor mezelf’

Naam Anne (29), beginnend advocaat (40+ uur)

Partner geen

NETTO-INKOMSTEN

Salaris € 2200

UITGAVEN

Huur (inclusief GWL) € 600

Verzekeringen € 90

Boodschappen € 150

Mobiele telefoon € 10

Reiskosten € 50

TOTAAL € 900

SPAARGELD € 13.000

SCHULD €25.000 (studieschuld)

Dat is een flinke studieschuld!

‘Ik vind het best meevallen. Vanaf mijn zeventiende zorg ik al grotendeels voor mezelf. Nadat mijn vader overleed toen ik zestien was, ging ik meebetalen aan de boodschappen. Dit werd ook wel van mij verwacht. Ik kreeg geen zakgeld, geen collegegeld of cadeaus. Als ik iets wilde, moest ik het zelf regelen. Ik ben er eigenlijk juist trots op dat mijn schuld nog vrij laag is. Dat komt doordat ik naast mijn studie altijd tussen de 16 en 24 uur heb gewerkt. In de vakanties probeerde ik fulltime te werken, wanneer er uren beschikbaar waren. Alles voor een beetje extra.’

Waar heb je het geld van je studieschuld aan uitgegeven?

‘Ik gebruikte het geld voor collegegeld en om mijn kamer te betalen. Ik kocht geen overbodige of luxe dingen, zoals een Apple-computer, dure kleding of vakanties. Wanneer ik boeken moest kopen voor mijn studie, keek ik altijd eerst of er tweedehandsjes beschikbaar waren. Ik hield ze netjes en verkocht ze na gebruik meteen weer.’

Waarom betaalde je moeder jouw studie niet?

‘Het geld was er niet. Ik heb er ook nooit om gevraagd. Er waren schulden thuis. In praktische zin had ik er als kind geen last van. Ik zat gewoon op sport en de koelkast was altijd gevuld. Toch voelde ik aan de sfeer in huis dat er geldproblemen waren. Ik voelde stress en radeloosheid. Nu zie ik: het was een negatieve spiraal waar mijn moeder in zat. Ze wilde graag op vakantie en leende daar dan geld voor. En dan ging de wasmachine kapot en was het geld op. Toen ze een erfenis kreeg, ging het geld niet naar het aflossen van de schulden, maar kocht mijn moeder er een mooie, nieuwe BMW van. Het argument was dat dit haar laatste kans was om ooit zoiets luxueus te bezitten. Ik keek toe van de zijlijn en wist zeker: later ga ik het anders doen. Ik leerde van die situatie hoe het niet moet. Ik leerde om te leven ‘within my means,’ zoals de Engelsen zeggen. Alleen uitgeven wat je kunt betalen, liever nog wat minder. Om te voorkomen dat je ooit in zo’n situatie komt.’

Je werkt nu als beginnend advocaat. Is jouw financiële toekomst zonniger?

‘Ik hoop het. Ik werk nu ongeveer een jaar als advocaat. Ik maak tussen de 50 en 60 uur per week, daar komt het huiswerk in de weekenden bij. Ik doe het vol overgave. Ik werk nu in een startersfunctie en krijg een bescheiden maar prima salaris. Als ik dit blijf doen, krijg ik er de komende jaren sowieso ieder jaar 150 euro netto bij. Wat je verder als advocaat verdienen gaat, hangt af van of het lukt om eigen cliënten te werven.’

