COLUMN Leonieke: Verrassing

Elke week praat Flair-hoofdredacteur Leonieke Borghuis (35) je bij over haar dagelijkse beslommeringen en pleziertjes. Ze is getrouwd met Robert en moeder van Willem (4) en Boris (2).

Rianne uit Mijdrecht, Anita uit Budel en L. uit Nieuwerkerk aan de IJssel – van harte! Sla maar ‘ns om, en lees dat jullie de eerste drie trouwe lezeressen van Flair zijn die we voortaan wekelijks gaan verrassen met een cadeautje.

Omdat we houden van verrassingen hebben we wat dat betreft dit jaar nog veel meer in petto, want we zijn blij met én trots op iedere abonnee, en dat schrijf ik op deze plek namens het hele Flair-team.

“De komende drie maanden nodigen we telkens tien abonnees uit voor een lunch met de Flairredactie”

Vervolgens zou ik iedereen die (nog) geen abonnee is natuurlijk nu moeten gaan verleiden om vooral een abonnement op Flair te nemen, maar dat zou een wel heel makkelijke optelsom zijn (of oké, ga naar pag. 79 of naar Flaironline.nl).

Bij deze aftrap van alle terechte verwennerij-in-aantocht doen we er nog een

schepje bovenop. We zeggen ‘ja!’ op de wens van veel lezeressen om Flair te kunnen bezoeken.

De komende drie maanden nodigen we telkens tien abonnees uit voor een lunch met de Flairredactie. Je krijgt dan ook een rondleiding door het enorme mediapand van Sanoma, onze uitgever in Hoofddorp, mét een goedgevulde goodiebag bij vertrek natuurlijk. Je mag ons alles vragen en wij willen alles over Flair aan jóu vragen.

Leuk? Meld je dan aan via Flair@sanoma.com. Nog geen abonnee? Dan nu eerst razendsel naar pagina 79, aanmelden en ons daarna een mailtje sturen. Welkom en tot ziens bij Flair!