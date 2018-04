De huishoudladder van Cyriel Guds: ‘We doen gewoon wat er nodig is’

De was cheffen, stofzuigen, het bed opmaken, vaatdoekjes uitkoken, poepluiers verschonen. Elke week testen wij de huishoudelijke capaciteiten van een bekende Nederlandse man. Deze keer: acteur Cyriel Guds.

In het kort

Cyriel Guds (28) woont samen met z’n vriendin in Amsterdam. Hij studeerde aan de Toneelacademie Maastricht en brak door met de rol van verzorger Driss in de voorstelling Intouchables, de theaterbewerking van de filmhit uit 2011. Op z’n cv prijken ook Heer & Meester, Zwarte Tulp, Molly en Cobain, de nieuwste film van Nanouk Leopold.

Hoe ziet de taakverdeling in jullie huishouden eruit?

‘Mijn vriendin doet vaker dan ik een wasje, maar ik maak elke ochtend het bed op. Altijd. En helemaal strak, hè. Alsof ik een soldaat ben. Dat komt door mijn strenge moeder. Ik mocht van haar niet naar buiten voordat ik m’n bed had opgemaakt. Verder hebben we geen vaste afspraken. We doen gewoon wat er nodig is.’

Mogen we zijn moeder lenen voor de opvoeding van onze kinderen? 1 punt

Wat doe je liever: stoffen of stofzuigen?

‘Stoffen klinkt als iets uit 1800. Ik stofzuig liever. Alle hoekjes, de bank, onder de tafel. Ik doe het om de drie dagen. We hebben een redelijk klein huis, dus dat is vrij snel gedaan.’

En hij heeft niet eens kinderen of dieren! 1 punt

Stel: je vriendin gaat op vakantie. Kan ze de was aan jou overlaten?

‘Nou, ik ben heel lui met wassen en gooi alles bij elkaar: wit met zwart en gekleurd. Er wil daardoor nog weleens een wit overhemd worden verpest, maar dan koop ik gewoon een nieuwe.’

Zeg maar dag tegen je favo outfit als Cyriel de was doet. 0 punten

Hoe vaak maak jij het toilet schoon?

‘Ik heb net een tijdje met een stel acteurs in een woning in Los Angeles gewoond. Onze huisbaas was zo strikt: we moesten het toilet na ieder gebruik schoonmaken, zelfs als je alleen naar binnen was geweest om je neus te snuiten. Ik ben er daardoor aan gewend geraakt om de wc bijna iedere dag schoon te maken. Voor het slapen gaan even sprayen en een doekje erover. Zo blijft het lekker fris.’

Elke dag = bonuspunt. 2 punten dus

