De huishoudladder van Bas Muijs: ‘Ik ben er ontzettend precies in’

De was cheffen, stofzuigen, het bed opmaken, vaatdoekjes uitkoken, poepluiers verschonen. Elke week testen wij de huishoudelijke capaciteiten van een bekende Nederlandse man. Deze keer: acteur en presentator Bas Muijs.

In het kort

Acteur Bas Muijs (41) woont samen met zijn vriendin Sabine en hun kinderen Emma (3) en Daan (0) in een huis van 300m²aan de rand van Den Haag. Bas is tot eind april te zien in het toneelstuk In de Vlaamsche Pot en speelt een rol in de nieuwe Kameleon-serie die bij KRO-NCRV wordt uitgezonden. Naast z’n acteerwerk presenteert hij een dagelijks ochtendprogramma op Radio West.

Hoe snel verschoon jij een luier?

‘Richting de halve minuut. Als je een expert wilt op het gebied van luiers verschonen, dan ben ik dat. Ik ben vaak drie à vier dagen per week alleen met de kinderen en dan doe ik niet anders. Liefst zo snel mogelijk, want anders loopt het erlangs.’

En dat wil je niet. 1 punt

Hoe vaak maak jij het toilet schoon?

‘Ik denk dat ik het toilet één keer per week provisorisch schoonmaak met een doekje. Eens in de zoveel tijd hebben Sabine en ik een schoonmaakdag. Dan gebeurt het echt goed. Wanneer dat is, ligt niet vast.’

Eens per week is al beter dan helemaal niet. ½ punt

Hebben jullie de taken 50/50 verdeeld?

‘Er zijn maar weinig taken echt verdeeld, behalve koken. Dat doet Sabine vrijwel altijd. De vuilniszakken en de containers zijn mijn gebied. Verder doen we het fiftyfifty. Ik vind het onzin dat een vrouw het huishouden moet doen.’

Een man naar ons hart! 1 punt

Wie strijkt je overhemden?

‘Dat ben ik. Ik ben er ontzettend precies in. Ik wil geen kreukje of rimpeltje in mijn overhemd zien, met name omdat ik regelmatig in beeld kom. Het zegt toch iets over je karakter als je in een ongestreken overhemd rondloopt. Ik wil niet dat mensen denken dat ik een sloddervos ben. Dat vind ik geen goede uitstraling.’

Een man met principes. 1 punt

Lees de antwoorden op nog meer huishoudelijke vragen én de score op de huishoudladder in de nieuwste Flair!