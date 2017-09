De dochter van Anneke pleegde zelfmoord: ‘Wat zou ik haar graag weer vastpakken’

Fleur, de dochter van Anneke (54), pleegde bijna vijf jaar geleden zelfmoord, omdat ze gepest werd op school. ‘Waarom hebben die kinderen Fleurs leven kapotgemaakt?’

‘Fleur was fan van de musicalserie Glee. Op haar kamer zong ze uit volle borst mee met de liedjes. Ik had haar een stukje van die vrolijke Glee-wereld zo gegund in haar eigen leven. Maar in werkelijkheid was er iets geknapt in mijn dochter. Ze had een negatief zelfbeeld en wilde van ons niet aannemen dat ze prachtig en bijzonder was. Later hoorden we dat leeftijdsgenoten haar de vreselijkste dingen toewensten, daar ga je op die leeftijd kapot aan.

Op de laatste dag van haar leven hadden twee meisjes Fleur huilend op de gang zien staan. Ze waarschuwden haar mentor en hij sprak vijf minuten met Fleur. Maar Fleur beweerde dat er niets aan de hand was. Toen ze buitenkwam, hing haar fiets boven in een hek. Later vonden we een sms op haar telefoon: ‘Trek een zak over je hoofd en ga dood,’ stond er. Die avond vierden we de verjaardag van een familielid. Fleur was uitgesproken uitbundig en kreeg zelfs de slappe lach met haar nichtjes en neefjes. Ze kletste met mijn zus over haar toekomst-plannen. Na haar eindexamen, over een jaar, zouden we op vakantie gaan naar Turkije en daarna wilde ze een docenten-opleiding volgen, omdat ze wilde werken met kleine kinderen. Achteraf beseften we dat ze haar zelfmoord al gepland had.

Op de ochtend waarop Fleur besloot uit het leven te stappen, dronken we samen een kop thee op de bank. Ze nestelde zich dicht tegen me aan en leek vrolijk. Toen ik vertrok naar mijn werk stond ze een boterham aan het aanrecht te smeren. ‘Veel succes en tot vanmiddag, mam!’ riep ze. Dat was het laatste wat ik van haar zou horen.

Ze is die ochtend rechtstreeks naar het spoor gelopen. Daar heeft ze een tijdje huilend gestaan, terwijl ze een msn-vriend sms’te. ‘Ik wil niet meer en stap eruit,’ schreef ze. ‘Jammer dat we elkaar nooit ontmoet hebben’. De jongen probeerde haar nog te bellen en schreef: ‘Denk aan je ouders Fleur!’ maar het was al te laat. Onze dochter was vijftien, bijna zestien toen ze overleed.’

