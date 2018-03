Column Leonieke: ‘Vriendinnen maken na je vijfentwintigste?’

Leonieke (36) is hoofdredacteur van Flair. Ze is getrouwd met Robert en moeder van Willem (5) en Boris (3).

Lees ook: Column Leonieke: ‘Er zijn een hoop mensen voor wie kinderen het ultieme geluk zijn’

Vriendinnen maken na je vijfentwintigste? Je staat er niet zo vaak bij stil, maar hoeveel nieuwe, echt diepe vriendschappen komen dan eigenlijk nog op je pad? Natuurlijk zijn er altijd mensen in je leven die komen en gaan, zo gaat dat, en dat is ook oké, maar feit is dat het vroeger heel makkelijk en vaak helemaal vanzelfsprekend ging. Zelf moet ik toegeven dat ik ook niet heel veel investeer in het onderhouden van contact met nieuwe mensen, omdat ik er simpelweg niet zo veel tijd voor heb.

Dat heeft iedereen die gaat werken, een relatie krijgt, kinderen, een geregelder leven: dan kun je niet meer dagenlang met vrienden op de bank hangen en tv kijken of avonden achter elkaar tot laat in de kroeg zitten. Soms vind ik dat wel jammer, dat ik geen tijd heb om nieuwe contacten warm te houden. Nieuwe mensen kunnen een enorme verrijking voor je leven zijn. Nu ik dit zo opschrijf, besef ik ineens dat ik wél investeer in nieuwe contacten. Hier bij Flair! Hier heb ik wél vrienden voor het leven gemaakt en het mooie is: dat heeft me geen enkele moeite gekost.

Als je dag in dag uit met dezelfde mensen werkt en dus lief en leed met elkaar deelt, dan ontstaat er vanzelf een band. Enne, het zijn natuurlijk ook allemaal nog eens superleuke vrouwen bij Flair. Het kan dus wel: vrienden maken na je vijfentwintigste. Op je werk, zoals ik, maar ook op andere plekken.

Deze column van Leonieke komt uit Flair 13, die nu in de winkel ligt!

Volg jij onze huishoudpagina al? Hier vind je al onze huishoudtips handig op een plek: www.facebook.com/flairathome