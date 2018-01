Column Leonieke: ‘We hebben voor komend jaar weer supermooie plannen’

Leonieke (36) is hoofdredacteur van Flair. Ze is getrouwd met Robert en moeder van Willem (5) en Boris (3).

Ik moet er altijd een beetje inkomen in januari. Tijdens de feestdagen kijk ik juist uit naar het nieuwe jaar. Ik vind het heerlijk om na te denken over alle goede voornemens. Niet dat ik alles anders wil doen, maar ik kan wel lekker dagdromen over een huis dat af is qua inrichting, de zolder die ik eindelijk ga opruimen en uiteraard over dat ik meer ga sporten. Tot zover de voornemens, eenmaal in januari aangekomen, staat de realiteit voor de deur. Ik word een beetje somber van de grauwe dagen (en ik mis stiekem die gezellige kerstboom) waardoor mijn motivatie om dingen echt goed aan te pakken toch een beetje wegzakt. Dat zo’n rommelige zolder ver weg is van mijn bank helpt ook niet. Wat je niet ziet…

En de inrichting van ons huis, tja, door al dat geshop voor de feestdagen houd ik liever even de hand op de knip. Gelukkig heb ik drie paar nieuwe feestschoenen gescoord in december! Ik ga deze januari voor plan B: lekker veel op de bank hangen en een beetje series kijken. Kost niks en ik vind het heerlijk, want zo drijft januari lekker voorbij. En gelukkig krijg ik altijd enorm veel energie van een mooie Flair maken. We hebben voor komend jaar weer supermooie plannen! Zo vieren we op Valentijnsdag op een grootse manier de liefde, samen met Xander de Buisonjé. Dat wordt een fantastisch feest. Wie weet zien we elkaar wel op 14 februari, als januari alweer lang voorbij is.

