Column Leonieke: ‘Er zijn een hoop mensen voor wie kinderen het ultieme geluk zijn’

Leonieke (36) is hoofdredacteur van Flair. Ze is getrouwd met Robert en moeder van Willem (5) en Boris (3).

’Ik word gek van de vraag ‘wanneer ik nou eens aan kinderen begin,’ want ik wil ze helemaal niet en dat lijken mensen maar niet te begrijpen.’ Deze snauw kreeg ik laatst van een van mijn beste vriendinnen. Maar ik vroeg dat helemaal niet, ik wilde juist weten of ze ermee zat dat iedereen er altijd naar vroeg. Het zat haar blijkbaar erg hoog en dat kan ik me goed voorstellen.

Er zijn een hoop mensen voor wie kinderen het ultieme geluk of de bekroning op hun liefde zijn en het daardoor niet snappen dat anderen dat niet zo zien. Zo ook mijn vriendin en ik respecteer haar beslissing. Ze heeft een fantastisch leven en heel eerlijk: soms ben ik best een beetje jaloers als zij in de winter weer op haar zesde skiweekend gaat. Gewoon, omdat het kan.

Een andere vriendin is bang dat ze misschien ooit spijt krijgt en dat dan moeder natuur niet meewerkt en ze dus zielig en alleen eindigt. Weet je, dat zien we dan wel weer. In deze fase van haar leven is dit haar keuze en als dat ooit anders wordt dan ben ik er ook weer voor haar. Zoals het hoort in een echte vriendschap. Dus lees snel op pagina 37 alles over de supersingle, zonder man en met of zonder kids, maar wel heel happy!

