Column Leonieke: ‘Wat een dankbaar werk en wat een mooie, inspirerende verhalen’

Leonieke (36) is hoofdredacteur van Flair. Ze is getrouwd met Robert en moeder van Willem (5) en Boris (3).

Lees ook: Column Leonieke: ‘O wat willen we graag die kilo’s kwijtraken’

Het verschil maken, dat doen Simone, Arlette en Maaike. Deze fantastische vrouwen zetten zich belangeloos in voor de levens van anderen. Zo maakt Simone foto’s van premature kindjes. Omdat de ouders in zo’n situatie in een achtbaan terechtkomen, zorgt zij voor een tastbare herinnering. Wat een dankbaar werk en wat een mooie, inspirerende verhalen!

Ik geloof dat werkelijk iedere beroemde goeroe wel preekt dat je van iets voor een ander doen echt gelukkig wordt. En natuurlijk is dat ook zo! Zo deed de man van journalist Renée Lamboo een week lang heel veel voor haar. Hij nam namelijk het complete huishouden over. Als test, en om ervan te leren. De mentale last van een gezin en alles wat daarbij komt, is natuurlijk een flinke taak die veelal in handen van de vrouw ligt.

Uitzonderingen uiteraard daargelaten! Het is niet zozeer dat je moet stofzuigen en knutselen voor de kids, en ook nog moet strijken en opruimen en o ja, werken. Het organiseren van al die taken, dát maakt het soms zwaar. Zo werd ik laatst gebeld dat Willem op het schoolplein stond, want de school was die dag om twaalf uur uit in plaats van kwart over twee. Alle andere dingen in onze weekplanning waren wel goed gegaan, maar deze dus niet. Eind goed, al goed. Stof om over na te denken.

Deze column van Leonieke komt uit Flair 11, die nu in de winkel ligt!

Volg jij onze huishoudpagina al? Hier vind je al onze huishoudtips handig op een plek: www.facebook.com/flairathome