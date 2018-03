Column Kim-Lian: ‘Ik voelde me de afgelopen weken een waardeloze moeder en huisvrouw’

Kim-Lian van der Meij (37) is actrice en presentatrice. Ze woont samen met Daniel (38), met wie ze drie kinderen heeft: Ronja (9), William (7) en Benjamin (4). Elke week schrijft ze in Flair over haar drukke leven.

Eindelijk… vier dagen vrij. Ik ben niet alleen ontzettend moe, ik voelde me de afgelopen weken ook een waardeloze moeder en huisvrouw. Zes dagen per week was ik druk met twee nieuwe tv-programma’s, Verzamelkoorts en Stelletje Pottenbakkers, en tussendoor stond ik ook nog even vijf dagen op de Negenmaandenbeurs. De wekker gaat op een doorsneewerkdag om half zeven. Terwijl iedereen in huis dan nog slaapt, spring (nou ja, sjok) ik onder de douche. Als ik mijn tanden sta te poetsen gaat meestal al de deurbel, of ik krijg een appje: ‘Skattie, ik ben er!’ Dat is Pascale, de allerliefste en -vrolijkste visagist die er op deze aardbol rondloopt. Vol energie en vol in de make-up (hoe dan? Ze woont een uur bij mij vandaan, dus dat moet ze rond vijf uur gedaan hebben) komt ze huppelend binnen. Ik krijg altijd een dikke knuffel van haar, waarna ik koffie voor ons ga zetten.

Thuis in de visagie vind ik heerlijk. Lekker makkelijk. Gewoon aan de keukentafel. Terwijl ik gapend voor me uit staar, begint Pascale aan mijn haar. Rond kwart over zeven hoor ik gestommel boven, dan breekt het spitsuur aan. De laatste tijd staat Daniel er alleen voor, want ik moet stilzitten op de kruk van Pascale. En we hebben een strak schema. Binnen een uur en een kwartier moet ik ‘gepikt en gesteven’ klaarstaan om door de ploeg, oftewel de regisseur en de camera- en lichtman, opgepikt te worden. En ik kan je vertellen: haar en make-up binnen een uur en kwartier is best een uitdaging met mijn out-of-bed-look. Dus ik zit keurig stil en kan enkel van de zijlijn wat bijsturen en feedback geven.

Ik zie Daniel als een doorgewinterde vader tekeergaan. Ontbijt maken, schooltasjes preparen met gevulde broodtrommeltjes en drinkbekers (twee voor Benjamin, want die is dorstig), kleding klaarleggen, helpen met aankleden, gezichtjes wassen, ‘iedereen tanden gepoetst?’, tussendoor de hondjes eten geven, ‘Ronja, heb jij je haar geborsteld?’ En de klok in de gaten houden… Om half negen precies gaan de deuren van de klassen dicht (Hallo allemaal! En zwaaien maar). Ik vind het altijd knap dat Daniel zo kalm blijft, terwijl de kids treuzelen. Het kost hem geen enkele moeite ze aan te sturen.

Ik ben niet vies van hard werken, maar ik verlang nu naar wat vrije tijd.

‘Hoe laat ben je vanavond thuis?’ vraagt hij. ‘Weet ik niet zeker, we filmen vandaag bij een verzamelaar in Friesland. Ik denk rond acht uur,’ zeg ik. ‘Zal ik dan wat eten voor je bewaren?’, vraagt hij. Och, wat hou ik toch van deze man. Zo lief en zorgzaam. Als Pascale mijn gezicht erop heeft getekend en mijn haar de laatste fixatie en glans heeft gegeven, geef ik mijn gezin een dikke kus en ren ik de deur uit. ‘Doei allemaal.’ Ik spring bij mijn collega’s in de SUV om vervolgens na een leuke, maar lange draaidag pas om half negen thuis afgezet te worden. Daniel heeft de kinderen al op bed gelegd.

En zo gaat het dus al weken achter elkaar. Ik mis van alles. Samen opstaan, samen eten, samen in bad en bedtijdrituelen, afscheidsfeestjes van juffen op school en ook logeerpartijtjes bij vriendjes worden als mededeling doorgegeven. Ik heb de leukste baan ter wereld en ik ben niet vies van hard werken, maar ik verlang nu naar wat vrije tijd. Gelukkig is die er. Vier dagen achter elkaar. Het is weekend en de kinderen hebben twee studiedagen, dus het voelt alsof we een korte vakantie hebben.

Ik wil alles inhalen wat ik heb gemist. We gaan zwemmen met de kids, naar een museum, wandelen in het bos met onze nieuwe puppy’s, lekker uit eten, op visite bij oma, spelletjes spelen, helpen met huiswerk, verhaaltjes lezen, films kijken op de bank onder een fleecedekentje en ik probeer wat wasgoed weg te werken. Ik ben nog steeds moe na deze vier dagen ‘vakantie’, maar ik heb mijn gezinsbatterij lekker opgeladen. Heerlijk! Ik kan er weer even tegenaan.

